La nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, se vio obligada a declarar en un juicio celebrado el 15 de enero de 2021 tras coincidir en dos almuerzos con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que había sido acusado de injurias al exjefe del espionaje español Félix Sanz Roldán. El ex alto mando policial acabó absuelto de un delito de injurias contra el exjefe del CNI Félix Sanz Roldán.

Al menos uno de estos almuerzos fue reflejado por el ex alto mando policial en sus diarios, en donde escribió el 6 de octubre de 2014: "Comida con Rafael y Esperanza, ahora en el Citco, antes secretaria general del CNI, destinada en Panamá antes".

La propia Casteleiro reconoció en su declaración como testigo haber participado en dos comidas con Villarejo, aunque restó importancia a los encuentros en los que también habría participado el exjefe de la UDEF José Luis Olivera, quien entonces era el jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco). Este último, en su testimonio, aseguró que la reunión se había alargado bastantes horas: "La comida se prolongó hasta las 20 horas", redactó por su parte Villarejo.

Una reunión en Londres

En la agenda, Villarejo apunta sus impresiones acerca de la reunión en la que Esperanza Casteleiro reconoció haber participado: "Bastante tensión al principio. Dicen que no hay grabación del encuentro del Troll [así se refiere a Félix Sanz Roldán] y Corinna [Larsen] porque interfirieron electrónicamente para impedir la grabación". De esta forma se refería el comisario jubilado al supuesto encuentro que el exdirector del CNI habría mantenido con la examante de Juan Carlos I en un hotel de Londres, en el que Larsen aseguró haber sido amenazada. Poco después, el exdirector del CNI negó en el juicio esa acusación: "Jamás he amenazado a una mujer y un niño", dijo.

En su declaración en el juicio celebrado en el Juzgado de la Penal número 8 de Madrid, Casteleiro explicó que entre los años 2014 y 2018 había estado destinada en el Citco, a la vez que seguía formando parte del CNI. Declaró después que conoció en un almuerzo a Villarejo, una coincidencia que, especificó, fue "absolutamente circunstancial", al mismo tiempo que "su interlocutor era el señor Olivera. Decía que Sanz Roldán tenía que hablar, pero no hubo ninguna cuestión que me llamara la atención", dijo.

"Yo coincidí en dos ocasiones, que fueron el mismo formato: un almuerzo, que al final se redujo en el señor Olivera, el señor Villarejo y yo misma", reiteró en su testimonio Casteleiro, que al ser preguntada por el abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, sobre si su cliente habría expresado alguna discrepancia con Sanz Roldán, contestó: "Mencionó alguna cosa, pero a mí tampoco se me dirigía para esa particularidad. Lo cierto es que en esos dos almuerzos la persona que debía haber asistido y no pudo ser fue el director de inteligencia, por lo que almorzamos y nos fuimos", continuó.

Una bronca

En la agenda, Villarejo da una versión distinta, pues asegura que en la reunión habría participado otro agente del CNI, que identifica con su nombre y un apellido. Un día después, el 7 de octubre de 2015, Olivera llama a Villarejo para asegurarle que el espía que se había reunido con ellos habría sido objeto de una "bronca por comer" con el comisario jubilado. El 15 de octubre también habría habido otra reunión entre Olivera y el ex alto mando del CNI.

En otro momento de la declaración, al ser preguntada sobre una supuesta operación antiterrorista en Melilla por el abogado de Villarejo, que fue quien la propuso como testigo, la ahora directora del CNI desmontó la versión del comisario, que defendía que el CNI había filtrado una fotografía suya de un operativo secreto que había desarrollado junto a Olivera: "Ese asunto lo conozco por la prensa porque en el Citco no se hacen operaciones antiterroristas y no es un organismo operativo. No teníamos ninguna competencia en ese aspecto", dijo Casteleiro, que zanjó el asunto: "No hubo absolutamente nada, porque el Citco es un organismo de análisis y no se realizan actividades operativas".