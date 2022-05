El hombre de confianza de Puigdemont viajó a Moscú tras la DUI para reunirse con el emisario ruso

Víctor Terradellas, el exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Democràtica (CDC), amigo y hombre de confianza de Carles Puigdemont, viajó a Moscú para reunirse con el exdiplomático ruso Nicolay Sadovnikov, según confirmaron a El Periódico de Catalunya fuentes conocedoras de este encuentro. Esta visita se produjo después de la reunión celebrada el 26 de octubre de 2017, un día antes de la declaración unilateral de independencia (DUI), entre este supuesto enviado de Rusia y el expresidente catalán en la Casa dels Canonges (su residencia oficial), en Barcelona. Los contactos de la trama con Sadovnikov se mantuvieron durante meses, al menos, hasta mayo de 2018, cuando Terradellas fue detenido, tal como demuestran los mensajes de WhatsApp que se localizaron en su teléfono móvil. Puigdemont admitió este lunes que recibió al exdiplomático la víspera de la DUI, aunque desdeñó el contenido del encuentro.

En las conversaciones de Terradellas y Jordi Sardà Bonvehí, empresario que fue denunciado en diciembre de 2012 por Gas Natural por haberse hecho pasar por su representante en Ucrania, sale a relucir en varias ocasiones el nombre de Nicolay, al que una investigación periodística ha identificado Sadovnikov. Fuentes de la diplomacia italiana sitúan a este exdiplomático como asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso hasta en 2018 y, en concreto, como experto en asuntos europeos. Es Sardà quien habla más profusamente de este enigmático "enviado", tal y como lo presentan. "Si yo y el Nikolay, cuando esté con él en Moscú he de concretar", afirmó este empresario catalán el 18 de mayo de 2018. Días antes, el 16 de febrero, le envió otro mensaje a Terradellas: "Nicolay llega a las 22.40", aunque no se precisa dónde. No se ha acreditado la existencia de este viaje a Barcelona. El excargo de CDC le responde al día siguiente: "No puedo salir en ningún sitio ya (…) órdenes de mi jefe".

"Cuando esté con él [Nicolay] en Moscú he de concretar” Jordi Sardà Bonvehi - Empresario catalán

Los mensajes dejan constancia de los contactos de Sadovnikov con el mismo Terradellas. Sardà relata el 14 de marzo de 2018: "Ya te lo dijo Nicolay, [Putin] es una estructura, no una persona”. El amigo de Puigdemont responde: "Sí, una pieza más del engranaje que sois el equipo de Nikolay. Yo (con tu ayuda) haremos lo de aquí (…). Por cierto, que seguro que cometeremos errores y deberás tener paciencia". En esa fecha, el grupo gestionó, según las conversaciones, el traspaso de 'bitcoins'. "Habéis hecho la trans? Dime algo", escribe Terradellas, que copia la dirección de un monedero virtual enviado por una tercera persona y se lo pasa a Sardà. La opinión de este empresario catalán sobre el exdiplomático ruso y su entorno: "Ya sabes que somos un poco maquiavélicos (el Nikolay disfruta sorprendiendo a la gente)".

Hasta en dos ocasiones, en 2018, se habla de viajes a Moscú para verse con este exdiplomático ruso. En la primera, de enero de ese año, Terradellas pregunta a Sardà: "¿Quieres que venga a Moscú contigo el lunes?". El empresario le contesta: "Sí, iremos a Moscú". La segunda vez que el exresponsable de relaciones internacionales de CDC habla de ir a la capital rusa es el 24 de abril, días antes de su detención. "Prepara el pasaporte que te lo recogeré esta tarde. Seguramente el viernes nos iremos a Moscú (…) Iré a hacer los visados", le dijo a su mujer. En el teléfono móvil de Terradellas se localizaron pasajes de avión. Las fuentes consultadas aseguran que en esa ocasión no pudo ir porque le detuvieron.

Los audios de la discordia

El próximo miércoles, Terradellas tendrá la oportunidad de aclarar toda esta situación ante el juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que le interrogará sobre las actividades de la entidad que gestionaba, CatMón. Sobre todo podrá explicar por que le expuso la supuesta oferta rusa de la ayuda económica y de los 10.000 soldados al que fuera exalto cargo de CDC David Madí, y a Xavier Vendrell, 'exconseller' de ERC, considerados miembros del 'estado mayor' de Puigdemont. Y la razón por la que tenía la grabación. Los audios con esas conversaciones fueron descubiertos por la Policía en el teléfono móvil de Terradellas.

En los audios registrados el 14 y el 16 de mayo de 2018 se recogen dos temas: la posibilidad de poner en marcha un sistema de criptomonedas y la oferta de Rusia para ayudar a culminar la independencia de Catalunya. En esas conversaciones se detalla que, en octubre de 2017, el jefe de un "grupo ruso" que se había puesto en contacto con Terradellas en relación con la plataforma de criptomonedas ofreció a Puigdemont "contar con 10.000 soldados y pagar toda la deuda catalana", pero que el 'expresident', en palabras de Terradellas, "se cagó en los pantalones".

Estas aseveraciones fueron recibidas con escepticismo por Vendrell y Madí. Este último llegó a preguntar a Terradellas: "¿Y tú a este tío cómo lo has verificado?". Vendrell, sobre los soldados rusos, se preguntó: "¿Cómo hace para entrar 10.000 tíos aquí?". Esta información dio pie a la macrooperación Voloh, de presunta corrupción y financiación del