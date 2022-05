El PSOE de Valencia respalda a Compromís y oposición para pedir el regreso definitivo de la Dama de Elche

La polémica con el regreso de la Dama de Elche suma y sigue al apoyar el PSOE la propuesta de su socio Compromís para que el busto, pese a lo que complicado que está (aunque el alcalde Carlos González no arroja la toalla) que vuelva a su ciudad natal coincidiendo este 2022 con el 125 aniversario de su descubrimiento, regrese no ya solo temporalmente, sino ahora de forma definitiva. De esta forma los socialistas ilicitanos elevarán algo más la voz ante un Ministerio de Cultura (en manos socialistas) que aparentemente no está por la labor de hacer ni una cosa ni la otra.

Y así, salvo sorpresas de la política, esta postura va a quedar evidenciada, ya sea a través de una declaración institucional suscrita por todos los grupos, ya sea a través de una moción que presente Compromís, en el pleno previsto para hoy y que seguramente va a contar también con el apoyo férreo de PP, Cs y el edil no adscrito. Tras intentarse consensuar este lunes en la junta de portavoces una declaración institucional, Vox pedía más tiempo para estudiar la propuesta de Compromís redactada "en valenciano", decisión que puede comunicar incluso unos minutos antes del arranque del pleno. El caso es que Compromís propuso hace un mes a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento un pacto para pedir, "por primera vez y todos juntos", el retorno definitivo de la Dama. Unánime "Tal y como manifestaron en el último pleno los grupos políticos, que por primera vez trasladaron su voluntad de votar a favor del traslado definitivo de la Dama, que hasta entonces solo lo había hecho Compromís, pensamos que este acuerdo unánime debe quedar plasmado y ratificado de manera formal y trasladarlo al Ministerio de Cultura", explica la portavoz del grupo municipal, Esther Díez. En este sentido, la "Declaración de L’Alcúdia" manifestaría la voluntad de los ilicitanos para el regreso de la Dama para celebrar el 125 aniversario del descubrimiento y que el traslado sea definitivo. El equipo de gobierno es consciente de que casi con total seguridad la Dama no estará en este 125 aniversario. A juicio de Díez: "Tenemos la oportunidad de demostrar a la sociedad civil que somos capaces de vehicular sus demandas y conseguir un acuerdo único a este Ayuntamiento que nos dé la fuerza para reclamar conjuntamente que la Dama es un bien que debe estar en Elche, en su lugar de origen, porque la descentralización de la cultura es un derecho, porque la Dama de Elche donde mejor se entiende es en su contexto y porque su regreso nos convertiría en referente cultural de primer orden, con los beneficios sociales y económicos que esto comporta". ¿Obliga a algo? Pero ¿que lo pida el Ayuntamiento de Elche en pleno tiene recorrido? ¿Obliga en este caso al Ministerio de Cultura? La respuesta es no a la segunda pregunta. A la primera cuestión, depende a qué político y a qué grupo se le pregunte. Las declaraciones institucionales recogen, solemnemente, un pronunciamiento que pone de manifiesto el sentir unánime y sin fisuras de todos los integrantes en torno a situaciones o acontecimientos de actualidad, con la finalidad de trasladarle a la sociedad, más allá de sus inexistentes efectos jurídicos, la trascendencia e importancia de los valores que se quieren transmitir. El 31 de marzo de 2014 en otro pleno, con el PP en la Alcaldía, también se aprobaba una iniciativa de cesión temporal. La entonces alcaldesa, Mercedes Alonso, que en 2013 confiaba en tener la Dama para 2014, sobre la posibilidad de pedir una cesión permanente, señalaba que había que ser sensatos y realistas, y solicitar que el traspaso sea temporal. También el 30 de enero de 2017 el pleno municipal aprobaba por unanimidad pedir al Gobierno central (en manos de los populares) un cambio de actitud que permitiera el regreso de la Dama a su lugar de origen en ese año 2017, coincidiendo con la celebración del 120 aniversario del hallazgo, el 4 de agosto de 1897. Además se solicitaba que se abriera un proceso de diálogo e intercambio constructivos con la comisión bilateral Generalitat-Ayuntamiento, orientado a conseguir que se materializara la cesión temporal de la Dama hasta diciembre de 2018. O sea, que llegara en 2017 y que se quedara al menos todo 2018. El resultado de aquella petición municipal ya lo sabemos. Otra declaración institucional para que la pieza recalara en Elche en el último trimestre de 2022 y durante un año también se formuló en noviembre de 2021. El 21 de junio del año pasado el propio alcalde de Elche, entre otros, se pudo reunir en la capital de reino con el ya exministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes. El primer edil calificaba entonces la reunión como "fructífera, positiva y esperanzadora" y señalaba que se había empezado "a recorrer un camino dirigido a conseguir que el ministerio autorice la cesión temporal de la Dama, un objetivo que veo realista y viable y que si cumplimos las exigencias técnicas debe culminar en la segunda mitad de 2022 con una gran exposición de arte íbero vinculada al 125 aniversario del hallazgo". La última vez que el busto estuvo en Elche fue durante seis meses en 2006.