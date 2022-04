Estamos acostumbrados a puntuar a los líderes políticos. Que si Pedro Sánchez no alcanza el aprobado, que si Inés Arrimadas resiste por encima de Santiago Abascal o que si Yolanda Díaz y Alberto Núñez Feijóo son los únicos que superan el cinco. Pero, ¿qué pasa con los ministros del Gobierno? El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha preguntado a los españoles por todos los miembros del Ejecutivo de coalición y tan solo cuatro de ellos logran el aprobado. Todas mujeres.

Margarita Robles, la responsable de la cartera de Defensa, es quien ha obtenido la mejor nota, un 5,75. Muy de cerca le siguen la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha logrado un 5,6. Un poco por detrás está la vicepresidenta primera al mando de Economía, Nadia Calviño, con un 5,48; y cierra la tanda de aprobados la responsable de Sanidad, Carolina Darias, que ha sacado un 5,07.

El resto de ministros han suspendidos, aunque la gran mayoría han logrado sacar más de un 4,5. Prácticamente, un aprobado condicional. Los únicos que están por debajo son tres de los dirigentes de Unidas Podemos. Alberto Garzón, ministro de Economía, se ha quedado con un 4,25; mientras que Irene Montero, responsable de Igualdad, y Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, han obtenido un 3,9 y un 3,85, respectivamente. Por contra, el ministro de Universidades, Joan Subirats, que proviene de En Comú Podem, ha alcanzado un 4,73.

La popularidad

Pero la nota no es la única forma de medir la opinión de los ciudadanos sobre los miembros del Gobierno de coalición. También hay que ver si les conocen o no. Según el CIS, la más de la mitad de los encuestados aseguró no saber quiénes eran 8 de los 22 ministros del Ejecutivo. Un 87,7% de los 3.650 entrevistados desconoce quién es Diana Morant, la ministra de Ciencia e Innovación, y a un 82,2% le ocurre lo mismo con Raquel Sánchez, la responsable de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La lista la completan la ministra de Justicia, Pilar Llop (un 77,7% no sabe quién es); la responsable de Educación, Pilar Alegría (77,1%); el ministro de Universidades, Joan Subirats (74,1%); la ministra Portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez (72,9%); el responsable de Exteriores, José Manuel Albares (64,6%); y el ministro de Agricultura, Luis Planas (59,6%).