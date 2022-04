El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido este miércoles en Huelva que la fecha de las elecciones autonómicas dependerá de la situación económica regional y nacional y ha advertido de las dificultades de afrontar la situación actual con un presupuesto prorrogado.

En declaraciones a los periodistas en Huelva, Moreno ha indicado que hace meses que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, le viene advirtiendo de las dificultades para Andalucía de afrontar la situación actual con un presupuesto prorrogado y ha insistido en que "ese es uno de los aspectos que más me está haciendo reflexionar y que podría, si la situación sigue así, motivar que pudiera cambiar".

A día de hoy, "es probable que las elecciones sean antes del verano o a principios de octubre; tomaré una decisión pensando en el interés de Andalucía; si desde el punto de vista técnico, y no político, me dicen que con estos presupuestos no podemos avanzar tomaré la decisión que mejor venga a los andaluces", ha dicho.

Ha señalado que "ya lo advertimos al PSOE y a Vox que Andalucía necesita unos presupuestos para los fondos europeos que tienen de llegar y están empezando a llegar, y sobre todo para tener instrumentos y poder adaptar nuestra economía a la inflación y a las circunstancias que se están viviendo como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania; eso es lo que puede cambiar mis opciones".

Sigue pensando, según ha señalado, que le "encantaría agotar la legislatura, ese sería mí sueño, pero, por otro lado es verdad que la legislatura se agota prácticamente y tácticamente en el mes de junio".

Moreno ha recalcado que "si pensara en el mío probablemente me iría a la fecha que yo quiero, que es después del verano, pero vamos a ver cómo va la situación".