Joaquim Bosch: "Sin corrupción, España tendría una renta per cápita superior a la media europea"

Un repaso a la corrupción. El magistrado Joaquim Bosch (Cullera, 1965) presentó el lunes en la Biblioteca Ramón Llull su libro La patria en la cartera, en el que analiza un fenómeno que califica como "muy español".

¿Es la corrupción un fenómeno típicamente español?

La corrupción política es un fenómeno muy español, aunque no se trata de una cuestión genética o biológica, sino que es producto de la configuración de las instituciones. Pero en el ámbito político europeo no hay ningún equivalente a la proliferación de casos que se dan en España. En muchas comunidades, también en Baleares, hemos tenido asuntos de corrupción en unos porcentajes que se parecen a los de Guatemala u Honduras. La corrupción política española ha llegado a aproximarse a la de Centroamérica.

¿Cuál es su origen?

El origen estructural se encuentra en la dictadura franquista. Corrupción hay en España desde tiempo inmemorial, pero es en el régimen anterior cuando adquiere dimensiones institucionales enormes equivalentes a las actuales porque el Estado era entonces mínimo. Después de la Segunda Guerra Mundial hay una gran expansión de los Estados, de sus organismos y de las inversiones públicas. Pero en los países democráticos ese crecimiento estatal se produce con controles. En España lo lleva a cabo una dictadura muy longeva y la corrupción se extiende a todos los rincones del régimen.

Pero es una corrupción desconocida. No existe la sensación de que el franquismo fuera intrínsecamente corrupto…

Eso tiene su explicación en las circunstancias en las que se llevó a cabo la transición, que afrontó la corrupción ignorándola.

¿Por qué?

Porque el proceso transicional fue pilotado por dirigentes del postfranquismo y en gran parte la oposición tuvo que adaptarse a la hoja de ruta que se le marcó. Era impensable que en esos momentos en los que se estaban cerrando grandes pactos de Estado la oposición pudiera poner sobre la mesa los crímenes de la dictadura, sus graves violaciones de los derechos humanos así como también las prácticas corruptas del régimen. Significaba decir a las personas con las que se estaba negociando que se iban a exigir responsabilidades. Algo incompatible con estar pactando una Constitución, un nuevo sistema político… Se ignoró el problema de la corrupción. Y mi impresión es que el nuevo sistema político asumió la corrupción del franquismo como un mal aprovechable. Acabar con esa corrupción limitaba las posibilidades de los nuevos gobernantes democráticos. Fue un comodín que se acabó usando porque fue funcional a los nuevos intereses de la democracia.

¿Hay más corrupción en las formaciones de derechas que en las de izquierdas?

Los principales partidos que han tenido responsabilidad de Gobierno son los que han tenido serios problemas con la corrupción. A nivel estatal y regional, como se comprobó en Cataluña con la familia Pujol y aquí, con Unió Mallorquina. Donde ha habido acumulación de poder ha surgido la corrupción porque no ha habido controles que la hayan impedido.

¿Cuáles son los casos más significativos?

Hay dos. El primero el caso Gürtel, que nos ha demostrado que en este país no estamos ante un problema de cuatro manzanas podridas sino que, como señaló la sentencia, hay un sistema eficaz de corrupción institucional que enlaza la tesorería de uno de los principales partidos del país con una trama de sobornos en las instituciones con los que se financian ilegalmente el partido.

¿Y el segundo?

El caso de los ERE en el que nos relaciona un sistema clientelar de las instituciones con el reparto de prebendas, subvenciones y privilegios con el fin del mantenimiento del poder. Ambas dinámicas tienen conexiones directas con la corrupción franquista.

Póngame un ejemplo inteligible de cómo el sistema institucional promueve la corrupción.

Un ejemplo muy claro ha sido la facilidad que ha existido para adjudicar los contratos públicos a las tramas corruptas. El Tribunal de Cuentas europeo detectó que el metro cuadrado de autopista en España costaba el doble que en Alemania en igualdad de condiciones. A precio de mercado, la contratación no puede tener corrupción. Para que haya sobornos tiene que haber un sobrecoste. Por eso una medida institucional importantísima es que los criterios sean más reglados para que no haya sobrecostes.

¿Le inspira confianza el nuevo líder del PP?

Prefiero no opinar sobre los líderes políticos, pero sí me gustaría que todos ellos hicieran un mayor esfuerzo contra la corrupción, uno de los principales problemas del país para la ciudadanía, según reflejan las encuestas del CIS. Y que provoca un daño económico enorme a toda la sociedad. Las mediciones de los economistas nos dicen que la corrupción nos cuesta entre 40.000 y 50.000 millones de euros al año. Y también nos dicen que si a la muerte de Franco hubiéramos acabado con la corrupción, hoy España tendría una renta per cápita superior a la media europea y cercana a la de Finlandia. Los países con mayor calidad económica del mundo son los que tienen menos corrupción. Han podido optimizar todos sus recursos económicos, han llevado al máximo las potencialidades de su sistema económico.

¿Falta voluntad política para acabar con esta lacra?

Sí, porque los miembros de la Administración han de ser independientes y en este país hay cien mil cargos discrecionales, nombrados a dedo, que cambian conforme cambia el color político del Gobierno y que en caso de que continúe tampoco se mueven porque crearían a los líderes problemas a nivel interno.

¿Cómo valora la resolución del caso de las presuntas comisiones que habría recibido el Rey emérito?

El problema central es el de la inviolabilidad. Es un comodín muy peligroso en una sociedad democrática que proclama la igualdad ante la ley porque establece una excepción no justificada que puede utilizarse. Y si se utiliza para cometer delitos sin consecuencias penales, la ciudadanía tiene una percepción de impunidad y eso genera un descrédito muy importante de las instituciones. Es una carta blanca muy peligrosa y hace muy poco un juez británico ha puesto en evidencia el absurdo de esta situaciones cuando nos dice que un jefe del Estado o una persona vinculada a la familia real no puede cometer delitos en conductas privadas sin que esto tenga ningún tipo de consecuencia. Que haya inviolabilidad plena en conductas privadas es una cuestión que debería revisarse porque deteriora la credibilidad de los organismos públicos en su conjunto.

¿Qué opina de la retirada de un cartel de una exposición contra el machismo por cuestionar las actuaciones de los jueces en los casos de violencia de género?

No tengo claro que haya sido positivo la retirada del cartel porque puede sonar a censura. Al mismo tiempo creo que el cartel, desde la perspectiva institucional, no era afortunado. Una cosa es que un artista haga una crítica a las sentencias judiciales, algo lógico en una sociedad plural, pero algo muy diferente es que ese mensaje lo trasladen las instituciones. Aquí lo más cuestionable es que debajo de esas viñetas estén los símbolos de las instituciones porque lo que dan a entender es que los poderes públicos no protegen a las denunciantes de violencia de género. Esto es peligroso porque genera un efecto disuasorio a la hora de denunciar y coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres maltratadas.