La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha vuelto a descartar que vaya a dimitir del cargo si finalmente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) le imputa por el caso de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada, como ha pedido el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València.

"En este caso, ni hay ilegalidad ni hay falta de ética en las actuaciones", ha remarcado. "La dimisión, como he sostenido siempre, tiene su causa y la responsabilidad política de una actuación de falta de ética o delictiva", ha apuntado, "y como ni la línea ética ni la legal están en cuestión porque todo lo que se ha actuado contradice la teoría de la conspiración de la extrema derecha, como todo esto es mentira y así las actuaciones lo están demostrando, que no se sostiene, ¡solo faltaba que tengamos que asumir la responsabilidad por las mentiras que cuentan otros!. Eso no es asumir responsabilidades, eso es rendirse ante un acoso y derribo motivado por motivos políticos, porque aquello que no pueden conseguir en las urnas, lo quieren conseguir con mentiras y con juego sucio en los tribunales", ha asegurado hoy en Sagunt tras participar en la inauguración de los Ludi Sagunti, un festival que ofrece durante este semana teatro y talleres clásicos para más de 11.000 estudiantes de toda España.

Oltra ha insistido en que las dudas sobre su actuación parten desde un proceso "ideado y construido por la extrema derecha desde la calumnia, desde la mentira".