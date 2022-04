Feijóo quiere pulsar el talante de Sánchez para decidir su estrategia

La nueva secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguró este lunes que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, irá a la Moncloa con la mejor disposición a cerrar acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez, porque los populares consideran que los españoles quieren que ambas partes busquen "el encuentro y el acuerdo". El mensaje lanzado por la número dos del partido era para el Gobierno central y también para Vox, que ya está azuzando en contra de cualquier entendimiento entre Feijóo y Sánchez.

En una rueda de prensa en la sede de Génova, Gamarra aseguró que su partido es consciente de la "gravedad" del momento, pero añadió que el líder del PP necesita comprobar cara a cara el jueves cuál es la "actitud" del presidente del Gobierno y si realmente tiene "voluntad de entendimiento" o no. Pablo Casado denunció en numerosas ocasiones que Sánchez, pese a sus llamamientos, no quería alcanzar ningún acuerdo con el PP, porque cree que perjudica al PSOE.

Feijóo llega a la cita después de dos discursos en el congreso extraordinario de Sevilla en los que ha resaltado su voluntad pactista. El todavía presidente de la Xunta tendrá oportunidad de concretarlo en pocos días, ya que el Gobierno debe convalidar en el Congreso de los Diputados el real decreto con el paquete de medidas para mitigar el impacto económico y social de la guerra.

La bajada de impuestos

El dirigente conservador ha denunciado que Sánchez no ha incluido en ese plan una rebaja contundente de impuestos, algo que considera un incumplimiento respecto a lo que dejó firmado con los presidentes autonómicos en la Conferencia de La Palma. Sin embargo, pese a la crítica, según fuentes del equipo de Feijóo, este asunto no es una línea roja y no impide el respaldo. El presidente del Gobierno considera que bajar más los impuestos socavaría los ingresos del Estado del bienestar y, en consecuencia, la potencialidad económica de las iniciativas para proteger a los más afectados por la crisis.

El líder del PP quiere tomar el pulso del presidente del Gobierno y saber si puede reconstruir los puentes de comunicación entre ambas instituciones, que quedaron muy dañados en la etapa de Casado. Encima de la mesa, además del plan económico por la guerra, habrá al menos dos carpetas más: el aumento del presupuesto de Defensa para alcanzar de forma paulatina el 2% del PIB y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de tres años con el mandato caducado.

Otro mensaje a Ayuso

Gamarra, en su comparecencia, también mandó varios mensajes en clave interna, ya que este lunes por la mañana Feijóo convocó su primer comité de dirección, con ella; el coordinador general (Elías Bendodo), los cinco vicesecretarios y el encargado del comité de derechos y garantías.

La número dos avisó de que el presidente les ha pedido trabajar al "200%" y preparar al partido cuanto antes para las elecciones que vienen. Las andaluzas, que debe convocar Juanma Moreno (PP), se esperan para junio u octubre. Después llegarán las municipales y autonómicas, en mayo del 2023, y las generales, en una fecha sin concretar.

Preguntada sobre cuándo va a poner Feijóo el congreso del PP de Madrid y contentar así a Isabel Díaz Ayuso, respondió que de manera "muy, muy rápida". Dijo que es lo que se necesita en Madrid y en otras autonomías que también están pendientes. No obstante, aprovechó la pregunta para enviar un recado a Ayuso, y ya van varios estos días. "Tenemos muy claro algo y aprovecho para trasladárselo. Y es que la vida orgánica para nosotros no va a ser la noticia. Ese va a ser el trabajo interno de una organización como es el PP. Nos vamos a centrar en dar las respuestas y soluciones a los problemas que tienen los españoles y para los cuales nos esperan. Esa va a ser la prioridad", avisó. La fecha de ese congreso fue el origen del choque entre Ayuso y Casado. El exlíder retrasó el cónclave para impedir que reuniera más poder y, según ella, la espió para encontrar trapos sucios y desacreditarla.