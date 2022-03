Feijóo ve un "fracaso absoluto" en la transición ecológica: "Es fácil ser muy guay cuando no has visto una acería en tu vida"

El futuro presidente del Partido Popular, el líder gallego Alberto Núñez Feijóo, supo en Oviedo lo que supone el aplauso del público en pie de un Teatro Campoamor con el aforo completo. Aplausos y proclamas de “¡Presidente, presidente!” en un acto que, salvo un incidente anecdótico, mostró que Feijóo supone un nuevo aliento a un Partido Popular que llevaba tiempo hambriento de entusiasmo. Con concesiones al humor, pero trasladando la imagen de político “serio” frente a un gobierno, el de Sánchez, que “no lo es”, Feijóo expuso ante cargos, militantes y simpatizantes su credo político particular.

“Me parece razonable que los asturianos piensen que, ya que no es un asturiano, sea un gallego quien presida el PP; yo estaría de acuerdo en que lo presidiese un asturiano”, dijo para ganarse al público. Feijóo ha recalcado que conoce bien los problemas de Asturias, “por vecindad y porque llevamos mucho tiempo trabajando por el noroeste, por España”.

Dejó claro que su objetivo será gobernar en España sin pensar en alianzas. “No pienso actuar para ver si, saliendo las cuentas, ver si perdiendo las elecciones podemos gobernar”, ha dicho esta tarde: “Vengo a que salgan las cuentas, luego a conseguir la mayoría y después gobernar”, ha enunciado. Cree en “la política útil, la de siempre”, aquella “que distingue los principios básicos sobre los que se sustentan las sociedades: la unidad de la nación, el estado de derecho para todos, la libertad que conlleva cumplir obligaciones y no mentir a la gente desde el gobierno”.

“España merece una política mejor, un gobierno mejor y la única alternativa para ambas cosas es un gobierno del PP”, ha dicho, lejos de “marcas que no son alternativa y traen divisiones para que gane una izquierda fracturada con el populismo trasnochado de Podemos y alianzas con el independentismo”.

La clave de Feijóo es la del gobierno que actúa, no el que habla. “Yo soy el portavoz del Gobierno de la Xunta, eso me obliga a aprenderme todos los asuntos y dar la rueda de prensa semanal, sé lo que es un gobierno”, ha dicho.

Y la clave está en que “estén los mejores, porque parece razonable que el autobús lo lleve un tío que sabe conducir, y que a la tripulación de un barco no pongan a personas que nunca han navegado”. Ha señalado que la composición del Ejecutivo de Sánchez es en sí una explicación de su fracaso: “Si un presidente tiene que asumir personas que no conoce, tiente que aceptar imposiciones y vetos, no solo no liderará ese gobierno, sino que no liderará a su país”. Al respecto ha señalado las declaraciones del Ministro de Universidad “que reconoció que le había llamado la alcaldesa de Barcelona para ser ministro”. “Imaginad qué ministro tenemos; a mis consejeros los nombro y los ceso yo”.

Partiendo de esa premisa de que el Gobierno de Sánchez no es el elegido por el propio Sánchez, recalcó que “no puede permitirse que alguien esté sentado en el consejo de ministros por la mañana y haga oposición por la tarde”. No es admisible, ha dicho, “que un ministro cuestione públicamente las decisiones de otros colegas, ni un gobierno puede decir una cosa y la contraria a la semana siguiente”.

Ejemplo: “Sánchez no puede culpar de los males a la guerra de Ucrania y Calviño no puede decir que somos los que menos sufrimos esos males; Sánchez decir que hay que incrementar el presupuesto de Defensa y Yolanda Díaz afeárselo en unas horas”. “Hasta los más disciplinados del PSOE saben que este gobierno no es serio”, ha insistido. En definitiva: “No puede haber ministros que cuestionen lo que se hace en la UE o la OTAN cuando estamos a las puertas de una guerra”.

Su política, ha dicho, es “radicalmente distinta”. Apostó por la importancia de “la gestión”. “Si de lo que se trata es del Instagram y el tuit, hacer una foto, subirla y ya está… piensen cuando tengan un problema en casa: hagan una foto, una frase ingeniosa, láncenlo a internet a ver si se solucionó el problema”.

Frente al “tuit ingenioso”, defendió “los presupuestos rigurosos”; frente a las estampas de Instagram, “redactar leyes y reformas”. “Es más interesante hablar de políticas que de políticos”. Al respecto, ironizó sobre la serie de televisión que se realiza sobre el día a día del Presidente: “Si te obsesionas por el político acabas preocupándote por la escaleta de la serie de televisión sobre tu vida”.

Para Feijóo, “los intereses de un gobierno han de estar alineados con los de la mayoría de los ciudadanos”, porque de lo contrario “se hace una política útil para llegar al poder pero inútil para gobernar”.

Como ejercicio ante el público, planteó la suposición de “imaginar cómo habría sido la Transición con el gobierno actual”. “¿Qué Constitución habríamos podido hacer, qué Pactos de la Moncloa? Aún estaríamos peleando entre nosotros sin haber construido la España de los últimos 40 años”.

España, en "máximo riesgo"

Para Feijóo, España está en una situación de “máximo riesgo” en la que “no se puede gobernar con el piloto automático, esperando a que todos resuelvan las cosas sin tomar decisiones que debíamos haber adoptado hace meses”.

¿Y qué debería haber hecho el Ejecutivo de Sánchez? Como muestra, un botón: las decisiones adoptadas por el gobierno gallego. “Hemos adelantado 200 millones de euros a los agricultores y ganaderos de los fondos europeos; hemos inyectado, además de lo que corresponde por los Presupuestos Generales del Estado, 100 euros a cada familia para pagar los recibos de luz y calefacción; hemos decidido no cobrar las tasas portuarias en dos meses a los pescadores. ¿Qué hace el Gobierno central que tiene competencia exclusiva en impuestos de hidrocarburos?”, se ha pregunta Feijóo. Y a renglón seguido dio la respuesta: “Lo mismo que durante la pandemia: jugar al escondite, eludir sus responsabilidades, demorar las respuestas urgentes y esperar que alguien resuelva como las comunidades resolvimos la situación por la Covid”.

Para el presidente gallego “el problema no está en las competencias de la UE, sino en la incompetencia del Gobierno central”, porque otros países “han adoptado decisiones hace días”. Feijóo instó a Sánchez a “responder al clamor de familias, pescadores, ganaderos y transportistas” y rebajar ya los tributos de la energía: “Ojalá fueran igual de rápidos para bajar los impuestos cuando todos lo piden que para subirlos cuando nadie lo pide”, ha rematado.

Los efectos para la industria de la transición ecológica centraron parte de su discurso. “Se ha convertido en uno de los fracasos más absolutos de este Gobierno”, ha dicho. Un fracaso de un Ejecutivo que decidió “porque es muy guay”, cerrar “todas las centrales térmicas de carbón de España a la vez, mientras Alemania abre más, porque el carbón contamina, pero compra energía a Marruecos que producen las térmicas de ese país”.

Feijóo recalcó que desde la llegada al gobierno de Sánchez “la luz no ha parado de subir” y “mucho antes de que Putin bombardease a un pueblo inocente”.

“Cuando el megavatio costaba 50 euros se convocaban minutos de silencio por la pobreza energética; ahora que cuesta diez veces más, el silencio de los que se manifestaban y hoy se sientan en el Consejo de Ministros es atronador”, ha añadido.

Esta subida eléctrica ha hecho que “los españoles hayan sufrido la mayor pérdida de poder adquisitivo en 30 años”. Pero es especialmente grave en la industria electrointensiva. “Si el PP estuviese en Moncloa y hubiésemos sido responsables de que por el precio de la luz cerrasen las fábricas de Alcoa, yo hoy no podría estar aquí, no me dejarían entrar en esta sala”, ha dicho.

“Tenemos que cambiar el rumbo de la producción energética”, ha señalado, porque “eso de ser guay y superguay está muy bien para quien no ha visto una acería en su vida”.

Mano tendida, pero no cheque en blanco

De ahí su propuesta de rebajar los tributos de la electricidad y los hiudrocarburos para que el Gobierno “recaude lo mismo que antes de la subida”. “Esta es una mano tendida del PP, pero no firmaremos papeles en blanco”, advirtió.

Para afrontar ese reto, planteó su receta: “Trabajar más, escuchar más y hablar menos”. Y afeó al Gobierno los pactos que él ofreció desde Galicia y los socialistas rechazaron: “Intenté que aprobase un estatuto de las electrointensivas, que se defendiese la ganadería frente al lobo y que se pusiese un sistema de financiación autonómica que valore el envejecimiento y la dispersión”.

Más de quince minutos ha tardado, tras su intervención, en abandonar el Teatro Campoamor, rodeado de afiliados que querían obtener una fotografía con él, acompañado en todo momento por la presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.