Desbandada en las filas del PP

Diputados del PP en el Congreso fieles a Pablo Casado y Teodoro García Egea empiezan la desbandada tras ver atrincherada a la dirección nacional y que ninguno de los cambios exigidos se ha producido. El grupo parlamentario era uno de los fuertes que el presidente y su secretario general creían mantener de su lado, pero esta mañana algunos diputados 'casadistas' se han unido a la exigencia de "un cambio de rumbo" públicamente. En privado, reconocen a El Periódico de España, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, que no pueden seguir al lado de Casado: "Le hemos apoyado siempre. Pero esto se derrumba. Esperábamos cambios que no han ocurrido. Y no puede ser. Hasta aquí hemos llegado", zanjan.