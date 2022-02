Las noticias sobre el supuesto espionaje con dinero público para espiar al hermano de Isabel Díaz Ayuso por un contrato con la Comunidad de Madrid ha sacudido la sesión de control al Gobierno autonómico de este jueves en la Asamblea. Entre pullas de la oposición a la presidenta por esas informaciones y esas sospechas, la dirigente madrileña ha intentando justificar por qué esa presunta guerra sucia: "Unos y otros, como no han podido ir contra mí, no han podido acabar conmigo por más que lo intenten y me están haciendo pagar ahora que tengo 65 escaños, ya que no lo pueden pueden conseguir atentando contra mí, van contra lo más importante que tiene una persona, que es su familia".

Ayuso ha asegurado que nadie "va a encontrar" nada oscuro en los contratos cerrados por el Gobierno madrileño. "Ni un madrileño va a poder que, ni en un solo minuto que he estado al frente de la Comunidad, lo he dedicado ni para beneficiarme yo ni para beneficiar absolutamente a nadie de mi entorno". "Y si no lo tuviera tan claro y si no supiera que estoy haciendo las cosas con cabeza, corazón y honradez, no lo diría con tanta claridad, porque sería fácil de demostrar, habría algo que demostrar: que me he movido, que he hecho algo. No lo va a encontrar…".

En la picota de esta guerra sucia desatada entre Génova y la Puerta del Sol, están las dudas sobre un contrato público con el Gobierno madrileño del que el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, podría haber cobrado una comisión irregular.