La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha frustrado el intento del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps de evitar el banquillo en Gürtel alegando fallos en la investigación del caso que habrían vulnerado su presunción de inocencia. Los magistrados han rechazado elevar las ocho cuestiones prejudiciales que su defensa pretendía llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según el auto al que ha tenido acceso El Periódico de España. Buscaba mantener el procedimiento en suspenso mientras se resolvían.

Todas las cuestiones hacían mención a la forma en que Camps fue incorporado a esta causa, y cuestionaban la verosimilitud o no de las declaraciones prestadas por otros acusados o por el mismo expresidente sobre los hechos que le llevaron a ser imputado, la relevancia penal o no de los indicios que de las mismas se pudieran desprender y la interpretación de las mismas realizadas por la Fiscalía Anticorrupción.

Los magistrados José Antonio Mora, María Dolores Hernández y Fernando Andreu, que ha sido el ponente del auto, le responden que no existe "en el actual momento procesal, necesidad alguna" de responder a estas cuestiones.

Es más, le apuntan que todas ellas introducen elementos "propios del juicio oral" que debe celebrarse en España, y en concreto de la prueba que deben valorar los magistrados a los que corresponda este asunto.

Decisión de jueces

La decisión de llevar o no estos asuntos a la justicia europea, recuerdan los magistrados, "corresponde, de forma exclusiva e irreversible, al órgano judicial que resuelve el litigio" por lo que ninguna vulneración existe de los derechos garantizados por la Constitución cuando un tribunal no alberga dudas sobre la interpretación que haya de darse a una norma de derecho comunitario o sobre su aplicación.

"En consecuencia, la decisión de no plantear una cuestión prejudicial, al igual que ocurre con la decisión de no plantear cuestión de inconstitucionalidad, no implica 'per se' la lesión de las garantías previstas en el artículo 24 de la Constitución, ni de quien pretendía dicho planteamiento y no obtuvo satisfacción a su pretensión, ni de quien, sin haberlo solicitado, pueda verse perjudicado por su no planteamiento".

Ya el pasado mes de noviembre Campos anunció que recurriría ante el TJUE su "persecución judicial" en los últimos 12 años, tras el archivo de la novena causa de las diez abiertas contra él. Entonces, afirmó que sigue a disposición del PP "para desarrollar todo su potencial".

Su defensa presentó escrito citando la Directiva europea 2016/343 por la que se refuerza en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio. Y recordaba que no hay trasposición de la misma a España pese a que debía haberse hecho antes de 2018.

Según su defensa, Camps fue incorporado como investigado a la pieza 5 de Gürtel cuando ya se estaba en fase de celebración del juicio oral. En ella se investiga un contrato menor con la mercantil Orange Market para el Stand de Fitur de 2009. También señala que los hechos que provocaron que la Fiscalía incorporara como imputado a Camps en la causa de los contratos con la Gürtel fueron repentinos y fruto de una conformidad de otros acusados (Ricardo Costa, Rafael Correa y Álvaro Pérez --el Bigotes--).