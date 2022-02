La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha abierto este miércoles la puerta a relajar el uso de la mascarilla en exteriores. A puerta cerrada, en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, se ha mostrado dispuesta a que la Comisión de Salud Pública evalúe esta posibilidad y que la propuesta sea analizada por los consejeros "en los próximos días", según han informado fuentes autonómicas.

La disposición de Darias se produce un día después de que el Congreso convalidase el decreto que obliga a usar mascarillas tanto en el interior como en el exterior. La convalidación se produjo entre duras críticas por parte de la oposición dado el Gobierno introdujo en el decreto la actualización de las pensiones para que la disposición saliera adelante.

Diferentes estudios concluyen que esta medida es poco efectiva dado que los contagios se producen sobre todo en interiores. Y, por ello, son muchos los expertos los que se posicionan en contra de su uso en las calles si no hay aglomeraciones. Esta situación ha arrastrado a la oposición y a algunas autonomías -no todas- a solicitar que se vuelva a la situación anterior. Antes del decreto, solo era obligatoria en el exterior cuando no se podía guardar la distancia de seguridad.

Incidencia a la baja

Darias alegó en la Cámara Baja que la medida "está más cerca de modularse" dado que la incidencia del covid va a la baja (ha descendido un 21%). Y este miércoles ha dado un paso más allá al anunciar que la relajación será estudiada en la Comisión de Salud Pública.

Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al Consejo no ha querido ir tan lejos ni ha dado una fecha aproximada de cuándo se reunirán los expertos de la Comisión para estudiar este cambio. La ministra de Sanidad ha señalado en la conferencia de prensa, como también hizo en el hemiciclo, que esta medida es "temporal" y que dado que "estamos en el camino adecuado, con una tendencia descendente, estamos más cerca de modular la medida, si así el Consejo [Interterritorial] lo acordase".

La petición autonómica

Asimismo, ha reconocido que varias comunidades "han mostrado su parecer" en contra del uso del tapabocas en exteriores pero también ha recordado que fueron presidentes autonómicos de "todo signo político" los que reclamaron en la Conferencia de Presidentes celebrada dos días antes de Nochebuena que se volviese a instaurar su obligatoriedad, derogada el pasado verano en exteriores con distancia. De ahí que el Gobierno aprobase el decreto que ahora ha sido convalidado.

La Generalitat ha planteado en la reunión que se cambien los protocolos escolares y que se acorten las cuarentenas de los alumnos que no tengan síntomas o los que sí tengan pero pasados unos días desaparezcan y den negativo en un test. Si bien, sobre esta petición y la de otras autonomías para reducir los aislamientos en general, Darias solo ha manifestado que las propuestas "están en permanente revisión" por los grupos de expertos y que serán ellos los que decidan.