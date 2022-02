El Congreso primero, luego la Fiscalía y al final el Gobierno han dado pasos hacia la creación de una comisión que investigue los casos de pederastia que se han producido en el seno de la iglesia española. Los próximos días determinarán qué vía es la que impera, pues el PSOE está analizando qué fórmula sería más adecuada. Fuentes socialistas han destacado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, que el cauce parlamentario "no necesariamente" debe ser el más idóneo, pero el Ejecutivo, en un comunicado remitido en la noche de este lunes, no lo descarta.

La institución que ha iniciado las diligencias ha sido la Fiscalía General del Estado, que ha dado instrucciones para recopilar los procedimientos penales en curso sobre los casos de agresiones y abusos sexuales a menores. El Ejecutivo, en el comunicado citado, se distancia, pero con la entidad, no con la idea. "Esas actuaciones no agotan las medidas que el Gobierno está estudiando para esclarecer los hechos e impedir que vuelvan a repetirse", remarca antes de puntualizar que entre esas medidas incluye "iniciativas parlamentarias".

De esta manera Pedro Sánchez se guarda las espaldas ante la posibilidad de que sea una comisión de investigación del Congreso la que busque arrojar la luz a los más de 600 casos de pederastia, según las cifras del diario El País. La Cámara Baja ha comenzado el procedimiento para ello una vez que los letrados han avalado la propuesta registrada el jueves por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. Una propuesta que el grupo socialista no ha rechazado ni minusvalorado, pero tampoco ha respaldado. Su idea es examinar el mejor cauce para ello. De nuevo, una petición de investigación parlamentaria de sus aliados deja al PSOE en una posición incómoda.

Los socios toman la delantera

Seis firmas aparecen en el documento que pide al Congreso la creación de una comisión de investigación sobre los casos de abusos sexuales a menores en el seno de la iglesia. Ninguna es de un diputado socialista. Están Jaume Asens y Sofía Castañón, de Unidas Podemos; Gabriel Rufián y Carolina Telechea, de ERC; y Mertxe Aizpurua y Bel Pozueta, de EH Bildu. Están tres de los principales partidos aliados de los socialistas, pero no los socialistas.

No es la primera vez. La presente legislatura, marcada por el primer Gobierno de coalición a escala estatal de la democracia y por una muy acusada fragmentación política, muestra numerosos episodios con trama similar y mismos actores. Los morados, junto a ERC y demás aliados del bloque de izquierdas, pidieron en varias ocasiones la creación de una comisión que investigara las actividades presuntamente ilícitas del rey emérito. Ninguna cuajó. Lo intentaron, por ejemplo, para conocer la operativa que le permitió cobrar comisiones millonarias por la construcción de una línea de AVE en La Meca. En balde. Lo intentaron también para saber si Juan Carlos pudo beneficiarse de operaciones de venta de armas a terceros países. En vano. Europa Press hizo los cálculos. 15 comisiones parecidas habían pedido los socios del PSOE. Todas fueron rechazadas.

Se han dado situaciones semejantes, aunque no tan clamorosas como las del exjefe del Estado, prueba de que al grupo socialista las comisiones de investigación le incomodan. Aunque también ha permitido que otras hayan visto la luz, como la de las vacunas o la que ya tiene el dictamen a punto sobre la llamada "operación Kitchen" y el uso que el Ministerio de Interior que dirigió Jorge Fernández Díaz hizo de la misma.

Pero hasta en ésta, con todo a favor, ha tenido algunos roces con sus aliados, precisamente para redactar el informe de conclusiones. El pleno del Congreso seguramente lo ratificará este jueves, no sin que antes socialistas y aliados hayan tenido que pulir algunos extractos.

Pero vayamos por orden:

Investigar la pederastia en la Iglesia: sí, pero a ver cómo

El pasado día 26, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu hicieron oficial el registro de una petición de comisión de investigación de los casos de pederastia que ha habido en la iglesia. Más de 600, según el diario El País, que es el que ha galvanizado los escándalos y el dolor que han producido. El Papa ha pedido a todas las iglesias del mundo que investiguen los casos, pero la Conferencia Episcopal española parece que no se está mostrando tan diligente.

Al día siguiente de la presentación de la comisión, que al PSOE pilló por sorpresa, la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, no negó el respaldo de su formación en una entrevista en TVE. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó pronunciarse con concreción, aunque apenas unas horas antes había hablado con el escritor Alejandro Palomas, víctimas de abusos por parte de un sacerdote cuando era niño.

Gracias por tu coraje al compartir tu conmovedor testimonio con toda la sociedad. Gracias también por haber atendido mi llamada. Te aseguro que tu valentía, y la de muchos otros que han dado ese paso, nos ayudará a reparar el dolor de todas las víctimas.

Nos vemos muy pronto. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 27 de enero de 2022

24 horas más tarde, desde Zamora, el portavoz del grupo del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, afirmó que estaba analizando la solicitud de sus tres aliados y examinando si era la fórmula idónea para arrojar luz a uno de los episodios más oscuros, siniestros y terribles de la historia social española. Esto mismo es lo que ha confirmado el Ejecutivo.

Fuentes parlamentarias apuntaron a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, al ser preguntadas por la posición del PSOE, que los tres representantes que tienen en la Mesa del Congreso, incluida la presidenta, Meritxell Batet, se pronunciarán este martes a favor de la tramitación de una comisión de investigación sobre los abusos. Ello permitirá superar el primer escollo, el de la Mesa, que no siempre ha sido fácil. Antaño, como consta al comienzo de esta información, murieron aquí las peticiones para investigar actividades del rey emérito, ya cuando trascendía en medios que cobraba comisiones millonarias.

El paso decisivo no es el de la Mesa, sin embargo. Es el de la Junta de Portavoces. Dentro de ocho días, cuando se reúna, los representantes de los grupos parlamentarios tendrán sobre la mesa la posibilidad de incluir en el orden del día del pleno que venga a continuación la constitución de la comisión sobre los abusos en la iglesia. Si hay mayoría a favor de que así se haga, el pleno debatirá la propuesta, y si vuelve a haber mayoría, tendrá que formarla durante las siguientes semanas.

Puede, no obstante, que la mayoría de los integrantes de la Junta no incorpore a la agenda del pleno esta comisión, en cuyo caso entraría en una fase de dilación arriesgada. Porque si pasa el periodo de sesiones, a finales de junio, y no se ha creado la comisión, ésta decaerá. Los grupos proponentes, o los que así lo estimen (dos como mínimo), deberán esperar al siguiente periodo (a partir de septiembre) para registrar la misma solicitud u otra similar.

Fuentes socialistas, en conversación con este medio, piden unos días de espera. Están el Gobierno y el partido reflexionando sobre cuál es el mejor instrumento para investigar los casos de pederastia cometidos por sacerdotes, pues reconocen que "no necesariamente el canal parlamentario es el más conveniente". Así que la posición del PSOE, diáfana, tiene un "pero": investigar sí, pero a ver dónde y cómo. El contexto no ayuda, pues viene el Ejecutivo de alcanzar un acuerdo con la Iglesias sobre los bienes inmatriculados. Acuerdo que Moncloa aireó como ejemplo de concordia frente a un PP que la niega persistentemente.

Además de su decisión, será crucial la del PNV, que ya ha dejado claro que la vía del Congreso no le complace. Sus preferencias pasan por la creación de una comisión de expertos independientes a instancias del Gobierno.

Investigar al emérito: misión imposible

El PSOE es el que tiene, para su suerte o desgracia, la sartén por el mango. Puede contar con el PP para rechazar cuantas comisiones pidan los aliados, ya que los populares, por sistema, rechazan todas las que propongan. No es que al partido de Pablo Casado no guste el instrumento, de hecho lo piden con frecuencia (la última vez para que se investigue la gestión de José Félix Tezanos al frente del CIS), sino que les tumban todas. Cosas de no formar parte de la mayoría.

De hecho, gracias a la pinza con el PP en la Mesa y con otras formaciones, como Cs, en la Junta, el PSOE ha rechazado todas las que sus socios han planteado para indagar en la fortuna del rey emérito, en ocasiones con cambios argumentales.

Según recuerdan fuentes presentes en la Mesa, algunas de las peticiones las descartó esgrimiendo el artículo 56.3 de la Constitución, en el que se consagra la inviolabilidad del rey. Los servicios jurídicos del Congreso hicieron, además, una interpretación flexible porque dicha imposibilidad alcanzaría incluso a hechos posteriores a la abdicación. Como los letrados acuñaron semejante tesis, los representantes socialistas en la Mesa la hicieron suyo y, así, negaron las peticiones.

Pero en enero de 2021, los servicios jurídicos cambiaron de criterio cuando tuvieron que analizar la viabilidad de la comisión que pidieron los aliados para esclarecer el uso de tarjetas opacas por parte del emérito. Los socialistas invocaron las facultades que la Constitución otorga al Congreso, entre las que no estaría la fiscalización de una institución diferente del Gobierno como es la Monarquía. El resultado fue el mismo.

Vacunas y precio de la luz

Está en marcha ahora una comisión que el PSOE sí apoyó, aunque a regañadientes, a tenor de los testimonios de dos fuentes que trabajan en ella: es la encargada de investigar el funcionamiento del Plan Nacional de Vacunación.

Ahora que España avanza por las terceras dosis en adultos y por la campaña para niños, el Congreso lleva al ralentí una comisión que hasta la fecha, tras su creación en junio del año pasado, sólo ha celebrado dos sesiones. Costó mucho formarla, ya que tardó tres meses en constituirse: desde marzo, cuando la aprobó el pleno, hasta junio, cuando se configuró la mesa y se adscribieron los diputados de los grupos.

Tardó mucho, también, en empezar a trabajar. En noviembre, cuatro meses tras su constitución, los grupos presentes lograron acordar un calendario y un método. El listado de comparecientes al que llamarían se nutrió de los nombres propuestos por los grupos del sector de la izquierda, lo que llevó al PP a abandonarla. Los populares protestaron porque, según explicaron, no podían entender por qué no podía ir el exministro Salvador Illa a contar cómo se diseñó la compra de las dosis o el responsable del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Creen los detractores de la comisión que el PSOE no tiene ningún interés en que de aquí salga un documento exhaustivo y riguroso sobre cómo hacer campañas de vacunación futuras. "No tienen ningún interés en saber en qué se ha fallado", añaden antes de zanjar: "Sólo hace falta comprobar lo que ha tardado esta comisión en ponerse a trabajar". Las críticas no las comparten fuentes de grupos aliados con los socialistas: "No se podía politizar esto, y es lo que se ha evitado".

Con todo, es clamoroso el caso de una comisión no nata, la que PSOE y Unidas Podemos registraron en septiembre del año pasado para estudiar la deriva del mercado eléctrico. El verano alzó los precios notablemente y el otoño, en vez de mitigar el efecto, no ha hecho más que acrecentarlo. Durante noviembre se produjeron récord de tarifas nunca vistos. Pues bien, esa comisión, que Más País, Compromìs y Nueva Canarias inicialmente pidieron que fuera de investigación, lo que el PSOE rechazó, no se ha creado. La Mesa ha avalado su pertinencia, pero nadie ha movido un dedo aún para hacerla realidad. En las filas socialistas, desde luego, nadie, lamenta una fuente.