¿Quién ganará las elecciones en Castilla y León 2022? Estas son las predicciones más allá de las encuestas

Con la campaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León a punto de empezar, El Periódico pone en marcha el mercado de predicciones Predi para conocer la evolución diaria de la estimación de escaños y la fórmula de gobierno más probable. Fruto de un proyecto de investigación de la Universidad de Zúrich, esta herramienta electoral funciona como un mercado de bolsa y se basa en las transacciones de un notable grupo de especialistas en ciencias políticas, sociales y económicas. Este es el único mecanismo que permitirá seguir la última hora de las expectativas electorales más allá de las encuestas y hasta la misma jornada electoral, dada la prohibición legal de publicar estudios de opinión durante los cinco días previos a los comicios.

En la primera entrega, este martes 25 de enero, el PP parte con una holgada ventaja para ganar las elecciones y revalidar la presidencia de la Junta de Castilla y León, en manos del popular Alfonso Fernández Mañueco, que decidió anticipar los comicios para absorber a Ciudadanos y tratar de gobernar sin dependencias. No obstante, el PP no alcanzaría la mayoría absoluta (fijada en 41 procuradores en las Cortes autonómicas) y necesitaría ayudarse de otros socios para seguir en el poder. Y la extrema derecha de Vox sería la que tendría más números. En cuanto a la izquierda, el PSOE de Luis Tudanca, que ganó las elecciones de 2019, retrocedería de forma significativa y no tendría opciones de conformar un gobierno alternativo.

El PP encabeza las predicciones con 35 escaños (ahora tiene 29), por lo que se quedaría a seis diputados de la mayoría absoluta. Ese listón lo podría superar con los 10 parlamentarios que Predi le augura a Vox (hoy tiene 1). Si los ultraderechistas serían la fuerza más crecería en las Cortes de Castilla y León, la que sufriría el mayor descalabro sería Ciudadanos, que se quedaría con 1 procurador (ahora tiene 12). En el lado izquierdo, el PSOE obtendría 27 escaños (hoy tiene 35) y su socio en el Gobierno central, Unidas Podemos, repetiría sus 2 diputados actuales.

El hemiciclo se completaría con Unión del Pueblo Leonés (UPL), que lograría 2 parlamentarios (ahora tiene 1) y la irrupción del partido España Vaciada, que en su primer envite electoral conseguiría 4 procuradores, a pesar de que solo se presenta en cinco de las nueve provincias. El estreno de esta plataforma sacaría del Parlamento regional a Por Ávila, que en 2019 se hizo con 1 representante. Con este reparto de escaños, si Mañueco quisiera esquivar a Vox, podría plantearse buscar el apoyo de España Vaciada y UPL, aunque la ecuación sería muy compleja.

Con estas predicciones, el escenario post-electoral con más probabilidades es que Mañueco siga al frente del Gobierno autonómico, pero las opciones de que lo haga con Vox en el Ejecutivo (39,86%) o solo como socio parlamentario (40,8%) están prácticamente empatadas. La tercera posibilidad que pronostica Predi es que el PP obtenga mayoría absoluta (16,88%). Cualquier otro escenario que no incluya a los populares apenas tiene opciones.