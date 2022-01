👉 Para ser un negacionista no hace falta decir que el cambio climático no existe. Si no haces nada, como con las macrogranjas, eres un negacionista.



Esta reflexión de @agarzon con @JulianMaciasT es necesaria para entender la deriva del Partido Popular. https://t.co/c8abLWMwBB pic.twitter.com/IGm030fKQU