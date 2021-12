La abstención del "nuevo" Podemos Asturias garantiza la aprobación de los Presupuestos de Barbón

El diputado regional de Podemos Asturias, Rafael Palacios, apostó este lunes por que su grupo parlamentario opte por abstenerse en la votación final de los presupuestos para, "de forma inmediata, recuperar la credibilidad perdida por la formación, volver a ser útil y, de alguna manera, asumir el protagonismo en las negociaciones presupuestarias". De ser así, los Presupuestos de 5.354 millones de euros para el próximo año impulsados por el Gobierno regional serán aprobados debido a la falta de negativas. El PSOE cuenta con 20 votos de 45 posibles. Izquierda Unida, con dos diputados, ya anunció que daría su apoyo; por lo que con la abstención de los dos diputados podemistas afines a la candidatura de Sofía Castañón, solo hay 21 posibles votos en contra, por lo que el Ejecutivo de Adrián Barbón tendría los números para sacar adelante el proyecto.

Palacios aseguró que el actual secretario general de Podemos, Daniel Ripa, ha mostrado su "incapacidad para llegar a acuerdos con absolutamente nadie" como demuestra que por segundo año consecutivo la formación morada "esté en una posición irrelevante para la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2022, sin capacidad de poder influir, sin protagonismo alguno". El diputado, afín a Castañón, quien derrotó recientemente a Ripa en las primerias de Podemos Asturias, incidió en que la negociación presupuestaria ha vuelto a dejar a su formación "en una esquina del tablero". "Somos 26 diputados de las fuerzas progresistas de izquierda. Es incomprensible que el PSOE encuentre los votos en la derecha para sacar a delante un presupuesto tras otro. IU y Podemos tenemos que trabajar de forma conjunta para hacer fuertes los seis diputados con los que contamos y ser realmente quienes pongan encima de la mesa las condiciones para una negociación presupuestaria", manifestó.

En la otra cara de la moneda, la portavoz del Consejo Ciudadano de Podemos Asturias, Covadonga Tomé indicó en que la orientación de los votos de la organización morada "siempre se ha tomado desde el Consejo Ciudadano", el cual cuenta actualmente con once miembros de la candidatura de Ripa frente a los diez de Sofía Castañón. "Nosotros hemos puesto sobre la mesa la necesidad de reunirnos antes de las votaciones para elegir democráticamente nuestra dirección", alegó Tomé, que avisó a sus rivales de partido que de votar por su cuenta "estarán traicionando la forma de actuar participativa y democrática de Podemos".

Ripa recibe el "no" a la auditoría de las primarias

La dirección estatal de Podemos ha tumbado, según Ripa, el Comité Electoral tras comenzar a tramitar la denuncia de su candidatura en relación a la falta de garantías en el recuento y el control antifraude en las primarias, y niega una auditoría externa de los resultados. Lo normal, dice Ripa, es que el comité electoral supervise el recuento y atienda reclamaciones sobre las cuestiones electorales. "Así funciona en cualquier elección con la junta electoral, que se disuelve unos días después del recuento", aseguró el todavía secretario general de Podemos a este periódico.

Los miembros de "Asturies dende cerca", candidatura de Ripa, presentaron una denuncia el pasado 23 de diciembre y, tras ser admitida a trámite por el Comité Electoral, "este fue clausurado por la dirección estatal durante el día de Nochebuena y sus miembros expulsados del grupo de Telegram -red social de mensajería instantánea-". La candidatura solicitará la restitución de dicho comité para que reanude la investigación iniciada.

Ripa asegura que agotarán la vía interna y, si no reciben respuesta, recurrirán a la vía judicial. "Tenemos que explorar las opciones que tenemos", declaró. Covadonga Tomé, de la misma candidatura, mantiene que desde la dirección estatal están intentando "frenar" la investigación del proceso de elecciones que, desde su punto de vista, "fue poco transparente". Tomé asegura que "Asturies dende cerca" ya ha interpuesto el recurso interno que anunciaron la semana pasada. Sin embargo, desde la candidatura "Puxu" de Sofía Castañón niegan esta versión de los hechos y dicen poder asegurar que Ripa no ha pedido ninguna auditoría al órgano competente y que únicamente lo hacen para "meter ruido" en el comité electoral, que se ha disuelto "como siempre". "Si la otra candidatura tiene alguna reclamación que hacer dispone de cauces apropiados para ello en el partido, pero no consta en ninguna parte que lo hayan hecho", reveló Castañón.