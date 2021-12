El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha subrayado que con la Conferencia de Presidentes de este miércoles "no acabó nada" y ha dejado claro que no descarta impulsar restricciones tras la Navidad, pero siempre con el aval de los tribunales.

Urkullu ha hecho estas declaraciones a su llegada al pleno del Parlamento Vasco después de que la víspera no tuviese éxito su propuesta de adoptar medidas comunes para todas las comunidades autónomas de cara a frenar el avance de la sexta ola del coronavirus.

"Me quedo con que ayer planteé medidas comunes por necesidad de seguridad jurídica y de criterios políticos compartidos y no fue posible, y me quedo con que se ha establecido el uso obligatorio de la mascarilla también en el exterior como yo abogaba", ha asegurado.

Una vez que el Gobierno Vasco anunciase este miércoles que no va a plantear restricciones en las fechas navideñas y se remitiese a las recomendaciones que estableció la semana pasada para los encuentros familiares, el lehendakari ha afirmado que sigue analizando la evolución de la pandemia sin descartar adoptar medidas en un futuro.

"Sigo analizando la situación en cada momento sin negarme a que lo que ayer no pudo ser lo tenga que hacer en un futuro. Voy a seguir analizando día a día la posibilidad de tener que impulsar medidas, pero siempre con seguridad jurídica, que es a lo que estamos obligados", ha insistido el lehendakari, que ha advertido de que "ayer no acabó nada, la pandemia sigue".

Preguntado por qué no siguió adelante con las restricciones propuestas por el Gobierno Vasco para Navidades, ha respondido que "no se trata de una cuestión de competencias propias, sino de sentido común" al insistir en que su intención es que fuesen medidas comunes a todas las autonomías.

"Ya tenemos el escarmiento del año pasado. No se puede poner unas medidas en unas autonomías y en las de alrededor no", ha señalado. No obstante, Urkullu ha reiterado que la sociedad vasca ya conoce las recomendaciones de su Ejecutivo para las fechas navideñas y ha vuelto a asegurar que si la sociedad las cumple "se estará haciendo frente mejor a la expansión del virus". "A partir de ahí, si la situación se complica, no solo aquí, sino en el Estado, seguiré proponiendo medidas", ha concluido.