El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha pedido a los españoles que sigan las medidas de precaución contra la COVID-19, como el uso de la mascarilla o la distancia social, durante Navidad porque la pandemia "no se ha acabado".

"La gente tiene que ser consciente de que todavía hay infección, hay virus circulando, más del que nos gustaría aunque menos que hace unos meses. Todavía queda un porcentaje pequeño sin vacunar, pero con un volumen suficiente para generar problemas de transmisión importantes. A los que no toman medidas, que las apliquen siendo conscientes de que esto no se ha acabado", ha comentado en declaraciones a los medios de comunicación tras intervenir en la presentación del informe 'La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria 2021', elaborado por las ONG Médicos del Mundo y medicusmundi.

El epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha recomendado a aquellas personas que "vayan a llevar una vida con muchos contactos sociales" durante las fiestas navideñas "que se autoprotejan". "Al final la aplicación de las medidas depende de cada uno de nosotros. Ahora mismo, si mantenemos la posición razonable y prudente a nivel individual tendremos mucha parte del problema solucionado", ha apuntado.

En cualquier caso, Simón aún no se aventura a estimar el impacto del puente de la Constitución y de los días prenavideños en la incidencia, en los que han aumentado las aglomeraciones y las reuniones sociales. "Estamos viendo un incremento de la transmisión, está ahí el puente y las Navidades. No podemos todavía prever el impacto que va a tener en la incidencia pero esperemos que no sea mucho. Pero desde luego va a tener un impacto en la incidencia", ha vaticinado.

Así, el epidemiólogo no cree que la tendencia ascendente en la evolución de la pandemia "se corrija al menos hasta después de Navidad". "Hay que ir con mucho cuidado porque todavía no hemos acabado con esto", ha insistido al respecto.

"Millones de españoles vulnerables"

Simón ha calculado que "diez o doce millones" de españoles aún son "vulnerables" a la COVID-19, teniendo en cuenta a los adultos que no han decidido vacunarse, a los menores de 12 años y a aquellos en los que la vacuna "no les ha dado la protección que debería porque no es cien por cien eficaz".

En vista a esta situación, Simón ha lamentado que "la observancia de las medidas de protección, más allá de las vacunas, es muy baja". "Preferiría que todavía tuviéramos un poquito de tensión, pero después de dos años es hasta cierto punto entendible que haya un cansancio", ha precisado.

Sobre ómicron, Simón considera que "probablemente por sus características irá ocupando el espacio que ocupa Delta" en esos momentos. "Parece algo más transmisible y podría hacer que las coberturas necesarias para controlar la transmisión tengan que ser más altas", ha pronosticado.

"No tener miedo a las vacunas pediátricas"

En cuanto a la vacunación en los niños de 5 a 11 años, que comienza este miércoles, el epidemiólogo ha defendido que se han llevado a cabo "estudios muy estrictos que garantizan una seguridad suficiente y un riesgo-beneficio muy claro" en estas vacunas.

"No debemos de tener ningún miedo a las vacunas que se están proponiendo para inocular a nuestros niños", ha sostenido, a lo que ha añadido que cree que no será necesario obligar a la vacunación de los niños, ya que "vamos a tener un número suficiente para controlar aún más la situación en nuestro país".