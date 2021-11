Carlos Ruiz de Alegría: "Stampa tenía a derecho a conocer las comunicaciones de la Fiscalía General"

El teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría (San Sebastián 1952), instructor del 'caso Stampa', fue campeón veterano de ajedrez en 1985. Esta ha sido la partida que ha jugado en 2020 con la Fiscalía General del Estado (FGE), según ha explicado a EL PERIÓDICO, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, horas después de la reunión del Consejo Fiscal en la que se ha abordado la causa.

¿Faltó usted a su deber al entregar, con aprobación de su superior, Caballero Klink, al fiscal Ignacio Stampa las 'instrucciones-sugerencia' de la Fiscalía General del Estado sobre la investigación de las presuntas filtraciones?

Todo lo contrario. El señor Ignacio Stampa tenía derecho a conocer las dos comunicaciones de la secretaría técnica enviadas con la fórmula de sugerencias, que en realidad eran instrucciones. Él tenía acceso por su legítimo derecho de defensa a las diligencias. Vino a la Fiscalía e hizo copia de todo.

El fiscal jefe de la secretaría técnica Álvaro García dijo en el Consejo Fiscal que usted puso en conocimiento de Stampa documentos reservados.

Es una interpretación interesada e impropia por parte del fiscal jefe de la secretaría técnica. No lo comparto en absoluto. Esas comunicaciones internas tuvieron la intención de influir en la instrucción del procedimiento. Y en efecto influyeron. Unas comunicaciones que yo entiendo que fueron extemporáneas. La finalidad de todo ello era retrasar la conclusión de las diligencias para que estuvieran vivas en el momento en que se resolviera el concurso de ocho plazas en la Fiscalía Anticorrupción. Esta es la realidad tal cual la he vivido.

Le acusan de hacer una investigación incompleta.

Trabajé con rigor, a buen ritmo en las diligencias y elaboré propuesta de archivo a primeros de octubre. Antes de la resolución del concurso se envió la propuesta de archivo a la secretaría técnica y no nos dijeron nada hasta el 4 de noviembre. Y allí nos pide todo el expediente. Creo que le mandamos hasta el original de todo. Y luego, un mes más tarde, nos solicitan un rosario de nuevas diligencias. Y entonces me negué a hacerlas. Y se lo dije a mi superior, Caballero Klink, y por escrito me negué. Eran inútiles.

Todo lo que me está diciendo hubiese sido muy valioso para los vocales del Consejo Fiscal de este miércoles.

No entiendo que, como la fuente de información más directa y precisa para acceder al conocimiento de todo lo ocurrido, el Consejo Fiscal no haya solicitado mi comparecencia este miércoles. ¿Por qué no me citaron a mí y a Caballero Klink? Todo ha sido de un secretismo absoluto de cara al instructor de estas diligencias de investigación, que soy yo. Podía haber proporcionado la información más objetiva porque soy el que más llegó a saber de todo. Sin embargo, se ha prescindido de esa fuente.

¿Por qué? ¿Quizá porque es usted un testigo de cargo contra la versión de Álvaro García y de la Fiscal General?

Quizá, se me ocurre, porque podrían tener miedo de lo que podía explicar en detalle sobre mis propuestas de archivo del 5 de octubre y del 23 de octubre y, claro, sobre las recomendaciones recibidas para no hacerlo.

Si la denuncia de Vox era contra Stampa y el fiscal Miguel Serrano, ¿por qué solo se investiga a Stampa?¿No es, de entrada, la prueba de que Stampa era el objetivo?

La denuncia era contra ambos. Pero la secretaría técnica, o la inspección, ya no recuerdo exactamente, consideró pertinente que se investigara solamente a Stampa, y así se nos comunicó.

Pero si hay denuncia contra dos fiscales, ¿no llama la atención esta discriminación? ¿No es extraña?

Lo es. Cuando la Fiscalía nos da traslado de la denuncia de Vox, se hace hincapié en el señor Stampa. Creo recordar que el encabezamiento era algo así como "vista la denuncia interpuesta contra el fiscal Ignacio Stampa…". Si no hubiera existido esta comunicación, se hubiera incoado también contra el fiscal Serrano.