Pedro Sánchez aprendió una lección en la fatídica carrera electoral madrileña del pasado 4 de mayo: al mentar tanto a Isabel Díaz Ayuso y centrar el tiro en ella, la presidenta se rehízo, se victimizó y buscó el cuerpo a cuerpo con él, ninguneando a su rival natural, Ángel Gabilondo, el candidato socialista. La dirigente del PP arrolló a sus oponentes y dejó en los huesos al PSOE, que se vio incluso superado por Más Madrid en 6.593 votos. Aquella lección sigue presente en el imaginario del jefe del Ejecutivo, y por eso este sábado, en la apertura del XIV Congreso Regional del PSOE de Madrid (PSOE-M), evitó confrontar con la presidenta regional. Ni la citó. Solo buscó el choque con Pablo Casado, al que acusó de liderar una oposición durísima y nada constructiva, que ni siquiera reconoce que España ha vencido lo peor de la pandemia, o que la economía está remontando, alentando la imagen de que el país está "en quiebra". Para Sánchez, lo que está así, "en quiebra", es el "sentido de Estado de la oposición".

El presidente dejó ese mensaje en la inauguración del cónclave madrileño, en el Centro de Convenciones Norte del parque ferial de la capital, Ifema. El líder quiso arropar al nuevo secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, y que se notara también el aval del Gobierno y de la cúpula de Ferraz. Y es que el nuevo barón socialista, vencedor de las primarias del mes pasado por un 61,23% de los votos de los militantes, arrancaba etapa este sábado respaldado, en el plenario, por hasta cinco ministros —Félix Bolaños, Pilar Llop, José Manuel Albares, Margarita Robles e Isabel Rodríguez—, el jefe del aparato federal del PSOE, Santos Cerdán, y la presidenta del partido, la exministra Cristina Narbona. También ocupaba la fila cero la delegada del Gobierno y quien se convertirá, con seguridad, en la primera secretaria general socialista de Madrid ciudad, Mercedes González, que previsiblemente hará tándem con Lobato (él, como candidato regional, ella, como aspirante al ayuntamiento) en las elecciones de 2023. Ambos cuentan con las bendiciones de Ferraz. No estaba entre los invitados, y era lógico, el propio Gabilondo, a un paso de convertirse en defensor del pueblo.

"Yo no le daría cancha a Ayuso, Pedro. Tú cumples tu parte institucional, pero esta señora no tiene medida", aconsejó a Sánchez el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo. El dirigente sindical, uno de los teloneros de este congreso, verbalizaba lo que muchos piensan en el partido: que el presidente no puede bajar más al barro contra ella, porque es lo que ella busca, no dar cuentas de su propia gestión en la Comunidad de Madrid para alimentar su choque con el Ejecutivo, con él mismo. Por eso Sánchez evitó por completo dirigirse a Ayuso durante su largo discurso a los delegados, de una media hora. Se arrancó reivindicándose como un "militante orgulloso del PSOE-M" —esta es su federación, en la que comenzó su carrera política, como concejal en el Ayuntamiento de Madrid— y reconociendo que su partido sufrió una "situación crítica, compleja" en los comicios del 4-M, por lo que ahora "tiene que encontrar su camino". Pero tras unas primarias autonómicas que se convirtieron en un debate "riguroso, sereno, honesto, noble" entre los dos candidatos, Lobato y el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ahora el PSOE-M, cree, sale "mucho más fuerte y unido" en un congreso que el nuevo líder madrileño definió como "de inflexión" tras años y años de penurias. Porque los socialistas no dan con la tecla, no gobiernan la región desde 1995 y la capital, desde 1989.

Sánchez enlazó con la ronda de agradecimientos, volvió a incidir en que recogió el testigo de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, y de los exlíderes Joaquín Almunia y Alfredo Pérez Rubalcaba —reivindicación del legado socialista que fue uno de los ejes de la clausura del 40º Congreso Federal, el mes pasado en València—, igual que ahora lo toma Lobato de sus antecesores y, en particular, de José Manuel Franco, que tuvo que dimitir tras casi cuatro años en el cargo por la debacle de mayo, y de la presidenta de la gestora que ha dirigido el PSOE-M desde entonces, su "amiga" y diputada nacional Isaura Leal, también en primera fila este sábado. "Nunca olvidemos que el instrumento que hace posible la participación política y la expresión de la socialdemocracia es el PSOE", apuntó.

A partir de ahí, repasó la gestión de su Gobierno, y se centró sobre todos en la pandemia, en ese casi 90% de la población diana vacunada con pauta completa, hito posible gracias a un Estado del bienestar que pusieron en pie los socialistas, recordó, y gracias también al "compromiso" de los profesionales sanitarios y de los ciudadanos. Enseguida, Sánchez hilvanó con el vaticinio que hizo Casado en una entrevista en 'El Mundo' el mes pasado —"España se encamina a la quiebra, estamos abocados al rescate"—, que matizó en el Congreso el pasado miércoles, cuando admitió que hay signos de recuperación, aunque débiles. Ya en la tribuna, el presidente martilleó al jefe del PP con la misma pregunta que reiteró este sábado: "¿España está en recuperación o está en quiebra? Los datos están ahí, en vacunación, en empleo, en crecimiento económico. España va mejor, y yo garantizo que el próximo año España estará aún mejor de lo que estamos hoy", subrayó, también para contrarrestar las menos optimistas previsiones que dan distintos organismos, entre ellos la Comisión Europea, esta misma semana.

"Si hay algo en quiebra, como hemos visto durante estos últimos 20 meses de pandemia, es el sentido de Estado de la oposición del PP y de la ultraderecha. Eso es lo que está en quiebra", atizó. Argumentó que hace un año muchos trabajadores seguían en ertes, no había aún vacuna, y ahora hay un nivel de empleo comparable al existente antes de la crisis financiera de 2008. "Por tanto, España va mejor y el próximo año iremos aún mejor", remachó, para anticipar, como hiciera el miércoles en el hemiciclo, que las próximas navidades serán las de la "recuperación".