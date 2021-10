La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha celebrado este sábado las "increíbles y espectaculares" cifras de incidencia acumulada a las que ha llegado España, rondando los 40 casos por cada 100.000 habitantes, y ha reivindicado la "cultura vacunal" de los españoles porque casi el 90% de los mayores de 12 años ya ha recibido la pauta completa.

"Somos líderes mundiales, tenemos 37 millones de vacunados y queremos que toda la población esté vacunada, es un compromiso", ha manifestado en el coloquio 'Avanzamos en ciencia y salud' del 40 Congreso Federal del PSOE junto a las ministras de Educación, Pilar Alegría, e Innovación, Diana Morant.

Darías ha asegurado que la pandemia revela la fortaleza de la sanidad pública, que se ha comprometido a blindar, y ha augurado que "este Gobierno dejará un legado a los futuros sobre cómo afrontar una crisis". "Orgullo de país; éxito colectivo de país y de gobierno", ha insistido.

Como ejemplo ha recordado la eliminación del copago farmacéutico, algo que se ha comprometido a "blindar por ley" mediante el anteproyecto de la ley de equidad y cohesión del sistema nacional de salud (SNS) que presentarán en el Congreso de los Diputados.

Otros ámbitos que ha destacado son el refuerzo de la "pandemia silenciada" de la salud mental y el desarrollo de la Ley de Eutanasia para "hacer una sociedad más decente". También ha resaltado que en breve se ampliará la reproducción asistida a las mujeres transexuales.

En clave de partido, ha definido el 40 Congreso como el de "reencuentro, alegría, presencialidad y mucho futuro" y ha ligado la superación de la pandemia con el "empuje" del Gobierno y de su presidente, Pedro Sánchez. "Orgullo de país y orgullo socialista", ha dicho, defendiendo que han llegado a esta situación "sin recortes, algo que otros no pueden decir de crisis anteriores".

"Mi reconocimiento por tu labor"

Carolina Darias también ha lanzado un reconocimiento público a su predecesor, el actual secretario de Organización del PSC, Salvador Illa: "Mi reconocimiento, Salva, por la labor que has realizado. No me lo pusiste fácil, pero cogí el testigo".

En su intervención, la ministra de Ciencia ha llamado a hablar también de un "sistema público de ciencia", no solo de salud, y ha garantizado que los alcaldes españoles tendrán en ella una "aliada" para impulsar políticas innovadoras, recordando su reciente etapa al frente del Ayuntamiento de Gandia (Valencia).

Ha defendido además las medidas aprobadas por el Gobierno para reducir la factura de la luz y ha garantizado que están centrados en reducir la dependencia de los combustibles fósiles. "La ciencia y la innovación también van a dar la respuesta", ha garantizado.

"Quise ser el hombre de la casa"

De cara al futuro, Morant ha llamado a seguir animando a las niñas a estudiar carreras científicas, recordando su experiencia de cuando decidió estudiar ingeniería de telecomunicaciones "por rebeldía". "Entendí que quería ser el hombre de la casa, que quería tener competencias para la vida", ha manifestado.

La titular de Educación, por su parte, ha destacado la inversión de 2.100 millones en becas que prevé el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, un "ascensor social" para que pueda estudiar cualquier ciudadano "viva donde viva y se llame como se llame".

En esta línea, Alegría ha emplazado a los partidos de la oposición a apoyar la Ley de Formación Profesional reivindicando que "ya está bien: es hora de dignificar la FP" ante los nuevos perfiles profesionales que surgen en los últimos años.