El director de la Oficina del Español de Madrid, Toni Cantó, ha defendido este miércoles que cuando los españoles llegaron al continente americano "lo liberaron, no lo conquistaron" porque fue liberado de un poder "absolutamente brutal, salvaje, incluso caníbal".

Así se ha pronunciado durante la Comisión de Cultura que se ha celebrado en la Asamblea de Madrid, en la que ha comparecido a petición del Grupo Socialista para que explicara cuáles son las funciones y objetivos de dicha oficina.

En un debate entorno al Día de la Hispanidad, que se celebra el 12 de octubre, Cantó ha defendido que no cree que los españoles "seamos colonizadores, ni conquistadores, ni nada parecido. Yo creo que España cuando llegó a aquel continente lo liberó".

El director de la Oficina del Español ha aseverado que la conquista fue "un hito" en el que se liberó a miles de personas que estaban "sojuzgados por un poder que era absolutamente brutal, salvaje, incluso caníbal".

"Me siento orgulloso de mi patria y me siento orgulloso de lo que hizo la Iglesia católica", ha afirmado, a lo que ha añadido que "no le extraña que los comunistas se avergüencen de su país y este discurso, pero permítanme estar en las antípodas de su discurso".

"Creo que España los liberó de aquello y, a partir de ahí, creamos una historia común, con una lengua común y un legado histórico del que nos tenemos que sentir orgullosos", ha afirmado en declaraciones a los periodistas tras finalizar su comparecencia en la comisión parlamentaria.

Cantó ha añadido que tanto él como la consejera de Cultura, Marta Rivera, van a "dar la batalla cultural" para defender el Día de la Hispanidad porque "no nos podemos fustigar solo con las sombras sino que hay que celebrar las luces que son muchas".

Así, ha defendido el primer festival de la Hispanidad, a iniciativa de su oficina, que bajo el eslogan "Todos los acentos caben en Madrid", está llevando a cabo 97 actividades de distinta índole en las que participan 250 artistas, de los que 110 son músicos procedentes de países del mundo en los que se habla español, como México, Cuba, Chile, Bolivia, Colombia o Venezuela, entre otros.