La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha evitado este martes esclarecer si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en la mesa de diálogo con Cataluña que está previsto que se convoque próximamente.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez ha asegurado que aún se está trabajando en la agenda de ese encuentro y en los componentes de la delegación que representará al Gobierno, pese a que ERC instó este lunes a Sánchez a participar igual que lo hará el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.

"Los equipos están compartiendo información y cruzando documentos. Se están conciliando agendas y viendo el trabajo en asuntos concretos", ha respondido la también ministra de Política Territorial.

En cualquier caso, ha subrayado la "convicción" del Gobierno y su "apuesta firme" por el diálogo y "el reencuentro" en Cataluña". "Tenemos una apuesta firme por recomponer puentes y reducir la distancia afectiva entre los catalanes y las catalanas", ha subrayado.

De hecho, ha apuntado que la Memoria de la Fiscalía revela que, desde que se está "apaciguando" el clima político, se han reducido las investigaciones y delitos de odio motivados por ideología. En concreto, han descendido un 62 por ciento en la ciudad de Barcelona y un 27 por ciento en todo el territorio nacional, ha asegurado.

Además, ha apuntado que el Gobierno quiere que Cataluña "participe" del "horizonte de recuperación y transformación" hacia el que ha asegurado que avanza España.

Solo habrá miembros de Govern

Por otro lado, la delegación catalana en la mesa de diálogo, que encabezará el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, solo incluirá a miembros del Govern, por lo que no formarán parte de ella dirigentes de ERC y JxCat como Oriol Junqueras o Jordi Sànchez.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha explicado en rueda de prensa este martes que aún "no está cerrado" el orden del día y el contenido de la reunión, que está previsto que se celebre la semana que viene. Tampoco está cerrada la composición de la delegación que enviará la Generalitat, pero Plaja sí ha precisado que "la formarán miembros del Govern".

Serán ERC y JxCat quienes "decidirán" cuáles son sus consellers que participarán en la reunión, que dará inicio a lo que según Plaja representa "la negociación más importante que ha afrontado el Govern en los últimos años".

Aunque la mesa de diálogo arrancó con una reunión en febrero de 2020 presidida por Pedro Sánchez y el entonces president Quim Torra, Plaja considera que la semana que viene habrá un "reinicio" de esa "mesa de negociación", en la que habrá que "fijar una metodología de trabajo" para dar continuidad a las conversaciones.

"Para nosotros no es una mesa de diálogo, es una mesa de negociación sobre el conflicto político entre Cataluña y el Estado", ha insistido. El Govern "no contempla" que Pedro Sánchez no acuda a la reunión: "No habría justificación posible", ha recalcado Plaja, que no tiene ningún indicio de que el presidente del Gobierno piense ausentarse.

En los contactos con el Gobierno, "nadie" ha comunicado a la Generalitat que Sánchez se plantea no asistir, por lo que Plaja está "convencida" de que sí acudirá. Por otra parte, la portavoz ha confirmado que el exdiputado de la CUP David Fernández formará parte del grupo promotor del Acuerdo Nacional para la Amnistía y la Autodeterminación.