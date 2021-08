Una diputada de Podemos denuncia una agresión sexual en la ruta jacobea en Asturias

La diputada de Podemos por Ibiza Gloria Santiago estaba disfrutando de la experiencia de hacer el Camino de Santiago sola, encontrándose “a gente muy hospitalaria” y gozando con “algo tan maravilloso” hasta que ayer, cuando hacía una etapa entre Luarca y Navia, un hombre la siguió y se puso a masturbarse delante de ella. Tras el impacto de esta agresión sexual se llevó un segundo disgusto cuando, presa del pánico, llamó al 061, un teléfono que en Asturias redirige al 112, y la persona que le atendió, según el relato de la vicepresidenta del Parlament Balear, le preguntó que cómo se le ocurría hacer el Camino de Santiago sola. La política dice estar “indignada” ante esta reacción y reconoce al diario La Nueva España, del mismo grupo que este periódico, que desde este momento “si ya iba con un poco de miedo, ahora iré con mucho más”.

La única reacción desde el Principado de Asturias fue la de Adrián Barbón, presidente del Gobierno regional, que quiso mostrarle su “apoyo” a través de las redes sociales: “Gloria, como Presidente del Principado de Asturias quiero expresarte mi apoyo y afecto y el deseo de que la Guardia Civil consiga localizar y detener a dicho individuo. El pueblo asturiano rechaza, de forma tajante, estas y todas las agresiones machistas”, añadía en una respuesta a un comentario de la propia Gloria Santiago en la misma red social. Este periódico se puso en contacto con la consejería responsable del 112 de Asturias desde donde no quisieron hacer ninguna declaración.

Hoy, en un tramo solitario del Camino de Santiago un tipo me ha perseguido haciéndose una paja. El 061 me ha reñido por ir sola. El problema no soy yo, es el puto depravado que venía detrás. MÁS ALTO HAY QUE DECIRLO? Estoy poniendo una denuncia en la Guardia Civil de Navia. — Gloria Santiago (@gloriasantiagoc) 6 de agosto de 2021

No he pasado más miedo en mi vida. He corrido campo a través por barrizales. Ya me ha condenado a ir mirando hacia atrás cada cinco minutos. Esa es la libertad que tenemos las mujeres. — Gloria Santiago (@gloriasantiagoc) 6 de agosto de 2021

Gloria Santiago había tenido una primera experiencia con la ruta Xacobea hace unos años junto a su hermana, con la que hizo algunas etapas en Logroño. Este verano había decidido probar sola: “La experiencia con mi hermana me había gustado y me apetecía desconectar”. En esta ocasión escogió iniciar la ruta desde Gijón y acabarla en Santiago. Todo iba “normal” hasta que sufrió la agresión sexual: “Iba caminando y sentí al señor por detrás, cuando me giré me dijo que iba a mear, di unos pasos más y cuando me volví a girar estaba masturbándose”.

En ese momento comenzó a correr “como si no hubiera un mañana”. La política explica que el camino por el que transitaba estaba vacío. “No había nada, solo campo verde, solo cuando pasé veinte minutos caminando deprisa me encontré con alguien”, relata sobre una experiencia que a continuación denunció a la Guardia Civil, que está investigando los hechos. “Denuncié y salieron con el coche a dar una vuelta por la zona”, explica Gloria Santiago, quien pide “más vigilancia por el Camino de Santiago. No he visto ni una patrulla”, añade.

La siguiente reacción que tuvo después de correr fue la de sacar el teléfono y llamar al 061 (el 112 en Asturias): “Una vez que me pasó esto llamé al primer teléfono que se me ocurrió, no tenía pies para correr, saqué el móvil de la riñonera, llamé y me preguntaron dónde estaba, les dije que no lo sabía y me contestaron que entonces no podían ayudarme, me parece increíble que no tengan un localizador para saber desde dónde llamas”, relata Santiago. Pero lo que le pareció peor de la llamada fue el comentario que le hicieron: “Me dice que cómo se me ocurre viajar sola, que si no he encontrado compañía para hacer el Camino, me parece indignante”.

La diputada de Podemos considera que este tipo de agresiones machistas pueden poner en riesgo el futuro del propio Camino de Santiago: “Es una pena que algo tan maravilloso se vaya a echar a perder por el machismo, ya ha habido otros casos incluso de mujeres asesinadas”. Y es que, continúa la diputada, “todas las mujeres que van solas hablan de lo mismo, de que les da miedo, de que no disfrutas del todo”. Para Gloria Santiago eso es injusto: “Las mujeres tenemos un toque de queda permanente, también llevas el miedo de tu familia, es terrible”, añade.

A ella, por su parte, le han “chafado” el Camino, aunque piensa seguir si la tendinitis que sufre se lo permite y, sobre todo, si no sufre más episodios como el de ayer. “En Asturias la gente es muy maja, en los bares por los que he parado durante el Camino me han tratado fenomenal, son muy hospitalarios con los peregrinos; es una pena que el machismo termine por manchar el buen nombre de esta ruta”, lamenta la diputada.

Aunque en redes sociales dijo que compraría una navaja para continuar su marcha sintiéndose algo más segura, un poco después se decantó por hacerse con un spray de pimienta y un silbato por si se encuentra con otro episodio similar. Espera no tener que utilizarlos y poder acabar su ruta con algo de tranquilidad. Para concluir, Gloria Santiago señala su incomprensión ante actuaciones de este tipo: “No entiendo cómo hay hombres que se creen con el derecho de realizar esta agresión porque es una agresión. ¿Qué se le pasa a un hombre por la cabeza para hacer algo así? Ahora estará cenando tan tranquilamente junto a su familia”.