Jaume Padrós: "Habrá muertes de jóvenes por covid en las próximas semanas"

La "fatídica" semana de Sant Joan y la variante delta explican por qué España y en concreto Cataluña (la autonomía más golpeada por el virus ahora mismo) afrontan la que ya es su quinta oleada pandémica en 17 meses. El presidente del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) y médico de familia, Jaume Padrós (Barcelona, 1959), llama a la responsabilidad social y pide no frivolizar con una enfermedad que sigue siendo mortal.

¿Qué es lo que más le preocupa ahora mismo?

El momento epidemiológico actual es muy crítico. Me preocupa que algunos piensen que esto se ha acabado; no es así. La gente tiene que entender que, hasta que no tengamos la inmunidad de grupo en todo el mundo, pueden pasar cosas como esta. La inmunidad de grupo del planeta debe ser un objetivo de todos los gobiernos. Si nosotros queremos estar bien, los africanos deben estar bien.

¿Por qué Cataluña es, ahora mismo, una de las regiones de Europa con mayor incidencia?

En Cataluña, por factores diversos, se dio un aumento de la variante delta en una semana fatídica, que fue la de Sant Joan. Nadie imaginaba que la variante delta aparecería de manera tan abrupta. Hubo unas circunstancias que lo favorecieron: una despreocupación general, más interacción social, el dejar de usar la mascarilla en el exterior… Pero la gente también tiene que actuar con responsabilidad: no podemos poner un policía detrás de cada persona, somos un país democrático. Espero que en pocas semanas los datos mejoren. A finales de verano, si todos hacemos bien las cosas, la situación será mejor. Apelo a la responsabilidad de todo el mundo. La gente debe respetar las cuarentenas y esconderlo no sirve de nada.

¿Esta quinta ola es culpa de los jóvenes?

No. Hay centenares de miles de jóvenes que pidieron cita para vacunarse en cuanto se abrieron los grupos. En esta ola se dan muchos factores: la irrupción de la variante delta, la bajada de la mascarilla… Es verdad que hay grupos de edad que no tienen percepción de riesgo. Y se produce una cierta infantilización por parte de algunas familias que justifican a los hijos: "Es que tienen que vivir…". Hay que afrontar las cosas responsablemente y toca explicarle a la gente que lo que hacemos de manera individual tiene repercusión sobre los otros.

¿Debería haber más restricciones?

Debemos reducir la interacción social. Ahora mismo las armas preventivas más importantes son la mascarilla y la vacuna. Pese a que estemos vacunados, debemos mantener el tapabocas. La variante delta es un antes y después en la pandemia. Es altamente contagiosa; mira los contagios en las colonias. La vacuna protege de que tengas un covid-19 grave, pero no de que puedas tener la enfermedad. Las próximas semanas veremos cómo subirán los ingresos y las ucis. Habrá muertes de jóvenes. En la gripe A hubo muertes de jóvenes. Pero el malo de esta película no son los jóvenes, sino el virus. Yo no quiero estigmatizar porque conozco a muchos jóvenes responsables.

Y, además, la irresponsabilidad no está solo entre los jóvenes.

No. Me preocupan mucho las imágenes de la Eurocopa: la gente sin mascarilla, borrachos… Eso fue un acto de irresponsabilidad muy grande, y ese mensaje de que no pasa nada llega a los jóvenes. En una sociedad democrática y madura, los ciudadanos saben cómo deben actuar.

¿El empeoramiento de la salud mental es la mayor factura de esta pandemia?

Esta pandemia nos trae varias facturas, me temo. Hay muchos sectores que deben cerrar. La pobreza también es enfermedad. Sin embargo, esos otros negocios que abren deben ser responsables. Si todos actuamos de manera responsable, saldremos antes. Hasta ahora las decisiones de los gobiernos iban condicionadas por el nivel de saturación de ucis -que en Cataluña aún están en un nivel muy bajo, si bien subirán las próximas semanas-, pero ahora aparece otra variable: la presión sobre los centros de primaria (CAP). La primaria ya está colapsada, hay CAP colapsados porque no pueden realizar otra actividad importante no relacionada con el covid-19. No podemos dar por sentado que la atención primaria puede aguantarlo todo, cuando además no se la dota de recursos. Me parece un abuso intolerable. Los sanitarios, y en especial los de los CAP, están con un grado de agotamiento psíquico muy grande. No necesitamos aplausos, sino que la gente valore el trabajo que hacemos.

¿Acabaremos confinados en casa?

Espero que no. La clave aquí es acelerar el proceso de vacunación. Somos de las zonas del mundo con los niveles de vacunación más altos del planeta. En Cataluña y España las cosas se están haciendo bien en este aspecto, pero es obvio que sin vacuna estaríamos confinados. En otoño estaremos mucho mejor; no se habrá acabado la pandemia, pero ya tendremos niveles de cobertura vacunal mejores y este brote habrá bajado.

¿Y en invierno?

No sé cómo estaremos en unos meses. El invierno con gripes… ¿Qué hará la gripe si bajamos las mascarillas? La mascarilla debería ser obligatoria en todas partes si no puedes mantener distancia. Pero yo estoy convencido de que, si se hacen las cosas bien, el Govern aplica estas medidas y otras, estaremos mejor. También los ayuntamientos tienen un papel muy importante porque no podemos depositar toda la responsabilidad en el Govern de Catalunya. Ahora que hay fiestas mayores, los ayuntamientos pueden actuar. Las entidades sociales deben ser ejemplarizantes. Los festivales de música que se celebraron [el Vida, el Cruïlla, Canet Rock] se organizaron bajo un supuesto que no era el de la variante delta. Ahora mismo, todas las actividades que aglutinen gente no son aconsejables.

¿Es posible tener una variante catalana?

No lo sé. El virus muta constantemente, busca un escape. Una variante puede salir en cualquier lugar del mundo.