Será finalmente este sábado. Este 10 de julio es el día elegido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acometer una "amplia" remodelación de su Gabinete, como adelantó la Cadena SER y confirmaron fuentes del Gabinete a El Periódico de Cataluña. Los cambios afectarán a carteras fundamentales y a las estructuras de funcionamiento del Ejecutivo. Será su primera crisis desde que arrancó la legislatura, en enero de 2020, y se puede considerar que también la primera desde que llegó a la Moncloa, en junio de 2018, ya que la entrada de los morados supuso la incorporación de sus socios pero no una revolución en la parte socialista. El presidente está comunicando a lo largo de esta mañana las salidas a los afectados.

El jefe del Gobierno ya ha comunicado la reestructuración a Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y titular de Trabajo y Economía Social y cabeza visible de Unidas Podemos en el Ejecutivo. Los ministros de la formación morada quedarán al margen de esta reestructuración y continuarán en sus cargos. De este modo, los cambios afectarán únicamente a la parte socialista, con la duda principal de si caerá la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, muy señalada en los últimos días y la persona que ha funcionado como su apoyo fundamental en estos tres años en la Moncloa.

El presidente fue preguntado por última vez el pasado jueves, en Vilna, y se limitó a su respuesta de manual: no era su "prioridad"

En principio, está previsto que los nuevos ministros tomen posesión de sus cargos el lunes, y ya el martes se celebrará el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno.

Este diario y otros medios ya adelantaron hace más de un mes los planes de Sánchez de acometer una profunda remodelación del Gobierno. La idea del presidente es reforzar el peso político de su Ejecutivo y de su cúpula en el PSOE. Pero en cuanto salieron esas informaciones, Sánchez contestó en todo momento que esa no era su "prioridad" en este momento, que estaba centrado en la vacunación y la recuperación económica. La última vez que fue preguntado por ello por los periodistas fue este jueves pasado, en Vilna, junto a la primera ministra lituana. En ese momento, se le inquirió si podía asegurar la continuidad de su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y se limitó a dar la respuesta de manual. "Lo he dicho en otras muchas ocasiones, la prioridad es la que es, recuperación y vacunación y nada nuevo que añadir al respecto". Ayer mismo, en su círculo más próximo se mantenía la reserva y se decía no conocer los planes del jefe del Ejecutivo.

Lo que hizo el presidente fue enfriar para acelerar. Pilotar él solo, con muy pocos colaboradores, una reestructuración ministerial que le sirve para tomar impulso en la segunda parte de la legislatura, después de la decisión trascendental de la concesión de los indultos y con el final de la pandemia en el horizonte, así como los primeros síntomas de reanimación de la economía. En el PSOE, dirigentes de primer nivel veían inminente la remodelación, y la aconsejaban para julio, antes del arranque del proceso congresual. Sin embargo, que Sánchez se colocara este mes dos giras internacionales importantes, la báltica que culminó el jueves y la que emprenderá en EEUU el día 20, solo dejaba como ventana disponible esta misma semana, para garantizarse foco mediático antes de las vacaciones de verano. El presidente se canceló un acto de partido programado en principio para este sábado: la presentación de la ponencia marco del 40º Congreso. Ahora la razón de por qué hizo ese movimiento a mitad de semana es evidente.

No a la reducción de ministerios

El sector morado del Gobierno queda finalmente al margen de esta remodelación después de que Sánchez y Díaz acordaran mantener en sus ministerios a Irene Montero (Igualdad), Ione Belarra (Derechos Sociales y Agenda 2030), Alberto Garzón (Consumo) y Manuel Castells (Universidades). Fuentes conocedoras de estas conversaciones relatan que a lo largo de esta semana el presidente del Gobierno informó a la vicepresidente tercera de su intención de hacer cambios en el Ejecutivo y que Díaz negoció la permanencia de todos los miembros de su formación.

En Podemos esgrimían que la distribución que hicieron Sánchez e Iglesias recogían su peso en el Gabinete y no debía tocarse sin negociación

Ante los continuos murmullos de una posible crisis de Gobierno, en las filas moradas llevaban semanas esgrimiendo que el acuerdo que alcanzaron Sánchez y Pablo Iglesias para conformar el Ejecutivo de coalición hace casi dos años recogía el peso que tendría Unidas Podemos dentro del Gabinete. En este sentido, esgrimían que solo se reduciría el número de ministerios que controlan si también ocurría lo mismo con el sector socialista.

En cuanto a los nombres, en Unidas Podemos siempre han asegurado que era Iglesias y ahora Díaz quienes eligen a los ministros morados, pese a que la potestad le corresponde a Sánchez. Esta posición quedó clara cuando el exvicepresidente segundo abandonó el Ejecutivo y señaló a Díaz como vicepresidenta y a Belarra como futura ministra, avisando minutos antes a Sánchez.