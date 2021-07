El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley del solo sí es sí, que modifica el Código Penal para definir el consentimiento expreso y acaba con la distinción entre abuso y violación.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al texto tras 16 meses de vicisitudes, una ley que ampliará en España el concepto de violencia sobre la mujer más allá del ámbito de la pareja o la expareja: toda violencia sexual se considerará violencia machista, como mandata el Convenio de Estambul.

La futura ley de garantía integral de la libertad sexual ofrecerá prevención, atención, sanción, especialización y reparación frente a las violencias sexuales, que reconocerá como víctimas a mujeres y también a niños y niñas, y castigará todo tipo de proxenetismo.

Con la nueva legislación, el consentimiento será la pieza clave para juzgar los delitos sexuales y la violación será toda penetración sin consentimiento, sin exigir que concurran violencia o intimidación, como ha demandado el movimiento feminista desde que se produjera la violación grupal de La Manada en 2016.

"Hagamos de nuestro país un lugar más libre y seguro para las mujeres. Con la ley del solo sí es sí protegemos su derecho a la libertad sexual y continuamos trabajando para erradicar la violencia contra ellas. Construyamos una sociedad donde todas/os vivamos sin miedo y en igualdad", ha aseverado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Twitter.

Hagamos de nuestro país un lugar más libre y seguro para las mujeres. Con la Ley del #SoloSíEsSí protegemos su derecho a la libertad sexual y continuamos trabajando para erradicar la violencia contra ellas. Construyamos una sociedad donde todas/os vivamos sin miedo y en igualdad. pic.twitter.com/Gato0MaXyy — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 6 de julio de 2021

La ley reformará el Código Penal para indicar que "solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Reforma del código penal

"De esta manera España da cumplimiento al Convenio de Estambul sobre la máxima del solo sí es sí, dejando claro que el silencio o la pasividad no significa consentimiento y que no mostrar oposición no puede ser excusa para actuar en contra de la voluntad de la víctima", ha destacado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

"Tenemos que transformar la cultura sexual poniendo el consentimiento de la mujer en el centro de nuestra mirada. La cuestión que queremos transmitir desde el Gobierno es que si tú no quieres, no tienes que participar en ningún acto sexual", ha añadido, para presumir de que España volverá a estar en la vanguardia de la protección de los derechos de las mujeres.

La reforma del Código Penal acabará con la figura del abuso sexual, como pedía el feminismo desde la violación grupal de la víctima de La Manada en los Sanfermines de hace cinco años.

Tras la modificación, todo atentado contra la libertad sexual será una agresión y se considerará violación toda penetración sin consentimiento, sin necesidad de que concurran las circunstancias de violencia o intimidación.

Bajo el mismo delito, el de la agresión sexual, se agrupan varias conductas que se penan desde 1 a 15 años de prisión -en este último caso, violación con varias agravantes-.

La norma establece como agravantes de agresiones y violaciones la comisión de los delitos en grupo, el uso de armas o medios peligrosos, la violencia extrema o el trato degradante, la especial vulnerabilidad de la víctima, que el agresor sea pareja o expareja o tenga relación de parentesco o la utilización de sustancias para anular la voluntad de la víctima.

"Esta nueva configuración no va a suponer, de forma sustancial, una rebaja o incremento de las penas -ahora- previstas para estos delitos, pero sí se puede considerar situación de agravación de delito si, por ejemplo, la violación se está desarrollando en grupo, y por tanto, tendrá penas superiores", ha sostenido Montero.

Además, el Código Penal incluirá como delito leve el conocido como acoso callejero y perseguirá todo tipo de proxenetismo y la tercería locativa, esto es, el alquiler de locales para la explotación sexual.

Con la ley integral se considerarán como violencias machistas la agresión sexual, la violación, la trata con fines de explotación sexual, la corrupción de menores, las violencias sexuales en el ámbito digital, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la pornografía no consentida, el feminicidio sexual, el acecho, el acoso sexual, el exhibicionismo y la explotación sexual.

Irene Montero: "Te libera de tener que demostrar que te has resistido"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado la aprobación de la Ley de Garantías de las Libertades Sexuales que, según ha indicado, pone el consentimiento en el centro. "Eso significa que solo tú decides sobre tu cuerpo y tu sexualidad, te libera de tener que demostrar que te has resistido, que hubo violencia o te sentiste intimidada", ha declarado.

✅ El consentimiento es la clave para hablar de libertad sexual.



La ley del #SoloSíEsSí pone el consentimiento en el centro. Desde que se apruebe, toda relación sexual sin consentimiento será una agresión sexual. pic.twitter.com/n8cpVvViYt — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) 6 de julio de 2021

Montero ha hecho estas declaraciones a través de un video de más de dos minutos que el Ministerio ha hecho público antes de que comenzara la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que la titular de Igualdad no ha comparecido.

Para la ministra, este martes es "uno de esos días" en los que "la política está a la altura de las demandas de la sociedad" y, más concretamente "de las demandas feministas" y "de las mujeres" del país.

En este sentido, ha recordado "a Nagore, a Nevenka a Laura Luelmo" y "a tantas mujeres víctimas de violencia sexual", así como a las feministas que salieron a la calle a gritar 'Hermana yo sí te creo', 'No es abuso, es violación' o 'Solo sí es sí'.

Agradecimiento a todas las mujeres

En su intervención ha señalado como "objetivo claro" de esta norma, el que "ninguna mujer se sienta sola" y, para ello, ha explicado, se establecen los "mecanismos necesarios para el acompañamiento y la reparación del daño causado". Al respecto, ha indicado, se crean "itinerarios específicos que incluyen centros de atención 24 horas para mujeres víctimas de agresión sexual y las casas de infancia".

"Además, garantizamos una respuesta integral a todas las víctimas de violencias sexuales", ha explicado en el video, recogido por Europa Press. Según ha indicado, se establece "el derecho a una reparación de todas ellas que tenga en cuenta el daño físico y psicológico, así como los efectos de la agresión a nivel educativo, laboral o social".

La ministra ha incluido la aprobación de esta ley del 'solo sí es sí' en un grupo que, junto al Plan Corresponsables o la ley Trans y LGTBI, consolida "una nueva generación de derechos feministas".

"Gracias, gracias de verdad a todas las mujeres que habéis luchado para que esta ley sea hoy una realidad: a quienes os habéis movilizado; a quienes habéis sufrido agresiones y habéis podido contarlo y también a las que no; a quienes habéis roto el muro de silencio; esta ley es vuestra", ha concluido Montero.