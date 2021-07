El repunte de casos de coronavirus entre los más jóvenes ha obligado a Navarra a volver a las restricciones al ocio y la hostelería a partir del 7 julio y a que Cataluña prepare medidas "quirúrgicas", que otras comunidades no descartan si la curva de la pandemia continúa empeorando.

España afronta una evolución complicada de la covid, con una incidencia de 600 casos entre los jóvenes: 640 en el grupo de entre 20 y 29 años y de 584,3 entre 12 y 19 años, sectores en los que la campaña de vacunación está menos avanzada, pero cuyo aumento no está afectando a la presión hospitalaria.

El Gobierno de Navarra ha decretado que a partir de las 00.00 horas del día 7 de julio el ocio nocturno y la hostelería deberán volver a cerrar a la una de la madrugada.

Esta medida se adopta cuando comienza la semana de los Sanfermines -cancelados por segundo año consecutivo- y tras el cribado que se ha llevado a cabo entre jóvenes navarros que estuvieron en Salou en un viaje de fin de curso, en el que se han registrado 700 casos positivos.

"Serán medidas quirúrgicas y concretas" ha declarado el conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, al anunciar que el Govern prepara nuevas medidas ante el exponencial aumento de casos en la de casos en Cataluña, que están colapsando los servicios de atención primaria.

Actualmente, en Cataluña no hay límite en las reuniones, el ocio nocturno está abierto con condiciones y el resto de actividades operan con aforos.

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha señalado este lunes que la Consejería de Sanidad podría adoptar nuevas medidas ante una tasa de contagios a 14 días superior a los 300 casos, aunque no ha precisado cuándo. No obstante ha subrayado que "Cantabria es una región segura" y ha pedido que no se estigmatice a nadie porque "son rachas".

En Aragón, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, no descarta frenar la desescalada si sigue el aumento de contagios, aunque de momento no se contemplan cambios mientras se llevan a cabo cribados entre los jóvenes que han estado de viaje de fin de curso fuera de la comunidad.

Extremadura, donde hay cierre perimetral en varias localidades como Malpartida de Plasencia y Torrejoncillo, roza los 150 casos a 14 días por cada 100.000 habitantes, el límite para tomar medidas, según han indicado a Efe fuentes de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.

Sin embargo, el Gobierno de Castilla-La Mancha no se plantea la posibilidad de aplicar nuevas restricciones, al igual que en Andalucía, cuyo vicepresidente, Juan Marín, confía en que se puedan mantener las medidas restrictivas vigentes en este momento.

La Comunidad de Madrid estudiará "caso a caso" la celebración de las posibles fiestas patronales que muchos municipios están organizando para este verano.

La Federación Nacional de Empresas de Ocio y Espectáculos (España de Noche) ha exigido este lunes que se garantice su actividad y ha advertido que no "consentirá" que se vuelva a estigmatizar a este sector por los "errores flagrantes" de las administraciones a la hora de controlar el ocio juvenil.