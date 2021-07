Carlos Mazón es el nuevo presidente del PP valenciano tras haber recibido el 99,6% de los votos durante el congreso regional que se celebra este sábado en Valencia. Mazón ha recibido 845 votos y solo dos en blanco.

El nuevo presidente ha anunciado que incorporará a los tres presidentes provinciales del partido al consejo de dirección, al tiempo que sustituirá las tres vicesecretarías generales actuales por nueve vicesecretarías. Así lo ha anunciado en su primera intervención en la que ha dedicado sus primeras palabras a reconocer el trabajo de Alberto Fabra: "Siempre serás mi referencia, president", le ha dicho, mientras admitía que "le tocó la etapa más dura y gobernaste con entereza y decisión, tomando difíciles decisiones". Uno de los momentos que más expectación ha generado ha sido la llegada de Toni Cantó que ha irrumpido en el cónclave y ha oficializado su desembarco en el partido, tras haber sido fichado por Isabel Díaz Ayuso al frente de la Oficina sobre el Español.

Durante su primera intervención ante el XV congreso del PP valenciano en el que ha salido elegido como máximo responsable del mismo, el también presidente de la Diputación de Alicante ha dicho que quiere ser el presidente "de todos" y ha reivindicado la necesidad de cambiar las cosas en la Comunidad: "Somos el instrumento, no somos un fin en nosotros mismos. No son tan importantes los cargos como lo que vamos a hacer para acabar con problemas como las listas de espera. Y eso es perfectamente compatible con la ambición de ganar, de gobernar, no para ocupar sillones, sino para cambiar las cosas en la Comunidad", ha agregado.

"Me presenté directamente diciendo que mi secretaria general sería la próxima alcaldesa de España, María José Catalá. Es un lujo trabajar con ella", ha agregado Mazón, antes de esbozar cuál será la estructura orgánica que tiene prevista.

Entre las nueve vicesecretarías, habrá una de derechos civiles "para hablar de igualdad, desde la aceptación del vecino hasta las relaciones con la administración", otra de ecología y desarrollo "porque no es cierto que haya que elegir entre la sostenibilidad y el crecimiento" y ha puesto como ejemplo el trasvase Tajo-Segura y otra de territorio y Comunidad "porque no hay que elegir entre un futuro vanguardista y tecnológico y el respeto y orgullo a nuestras tradiciones y señas de identidad, sin que nadie nos diga cuáles son".

Carlos Mazón ha anunciado que el organigrama del PPCV estará compuesto por María José Catalá, Juan Francisco Pérez Llorca, Salomé Pradas, Elena Bastidas, Elena Albalat, Ernesto Fernández, María José Ferrer, Vicent Todolí, Héctor Folgado, Macarena Montesinos, Adoración Llop, Juan Giner o Eduardo Dolón, entre otros.

Los vocales de la junta directiva son: María del Carmen Hurtado Palomo, M. José Fortea Rubert, Salvador Ventura Berenguer, María España Novoa, Miguel Olmo Jiménez, José M. Tolosa Peiró, Adrián Ballester, Alejandro Morant, Sebastián Fernández, Sebastián Cañadas, Mari Carmen Jover,Miguel Ángel Sánchez, Lucila Talens Salas ,Gerardo Santos Gimeno, Mari Carmen Contelles, Iván Baeza, Luis Nogués Guerra, Jose Ramón Gimeno, Fina Flores Mena, Eva Cabanell Ripolles, Francesc Baixauli y Ana María Olaya.