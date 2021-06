La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad ha decidido este martes que las personas que han recibido una pauta de vacunación completa estarán, de forma general, exentas de hacer cuarentena a pesar de que sean consideradas contacto estrecho de una persona que haya dado positivo en covid-19.

Sin embargo, y pese a no tener que hacer cuarentena, sí deberán hacerse una PCR al inicio y otra a los siete días del último contacto con el caso confirmado, a la vez que se les recomendará que eviten todo contacto con personas vulnerables y no vacunadas, que lleven mascarilla en sus interacciones sociales y que no acudan a eventos multitudinarios.

La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad no se ha pronunciado finalmente sobre cómo y en qué condiciones se deberá usar la mascarilla a partir del 26 de junio, una decisión que tienen previsto adoptar los consejeros y el Gobierno en el Consejo Interterritorial de Sanidad a partir de este miércoles.

Además, la Comisión de Salud Pública ha aprobado este martes la Actualización 8 de la 'Estrategia de Vacunación frente al covid-19 en España', que recoge los siguientes grupos de edad a vacunar, ya aprobados:

Grupo 11 (personas entre 30 y 39 años). Grupo 12 (personas entre 20 y 29 años) Grupo 13 (personas entre 12 y 19 años).

Según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado, la actualización contempla que, teniendo en cuenta la mayor disponibilidad de vacunas, la situación epidemiológica y la entrada en el periodo estival, "se podrá ir solapando la captación de diferentes grupos, manteniendo el orden de edad descendente, por cuestiones organizativas y de factibilidad".

Además, destaca la importancia de hacer el esfuerzo de completar la vacunación en las personas de 40 y más años de edad.

El documento recuerda también que, recientemente, se ha ampliado la indicación de la vacuna de Pfizer a personas a partir de 12 años y señala que, de momento, se llevará a cabo en el grupo de esta edad con condiciones de muy alto riesgo, grandes dependientes y quienes acuden a centros de atención a personas con discapacidad intelectual, centros tutelados y de educación especial.