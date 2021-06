Hacia un verano sin mascarilla (al aire libre)

Este será el segundo verano con covid-19, pero habrá una gran diferencia con el primero: la mascarilla no será obligatoria al aire libre. Habrá que seguir llevándola en espacios interiores, como el transporte público, porque la pandemia, pese a su mejoría gracias a la vacunación, no ha acabado. Pero la cosa cambiará en espacios exteriores. Es una decisión que depende del Gobierno central, por lo que las comunidades no pueden regularla por su cuenta. Y la incógnita es a partir de qué día, ya que la Comisión de Salud Pública de este martes finalmente no ha abordado esta cuestión y la ha pospuesto para la próxima semana. En este encuentro, Catalunya ha insistido en elevar la retirada de mascarillas en exteriores a la Mesa del Consejo Interterritorial, según fuentes de la Conselleria de Salut.

Fernando Simón lleva semanas anunciando que faltaba poco para la buena nueva. Primero, a mediados de mayo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad explicó que el fin de las mascarillas en el exterior, siempre que se mantenga la distancia interpersonal mínima de un metro y medio, llegaría "posiblemente en no muchos días". Después, hace 15 días, planteó por primera vez una horquilla temporal. "Entre mediados de junio y principios de julio", dijo. Pero los mensajes de Simón no han sido hasta ahora respaldados por completo por Sanidad. "Aún no hemos llegado a ese momento", señalan fuentes del departamento que dirige Carolina Darias.

Sin decisión

Se suponía que la Comisión de Salud Pública, un órgano de tipo técnico que reúne al Gobierno y las autonomías, iba a debatir este martes una propuesta sobre el fin de la mascarilla en las vías públicas, para elevarla al Consejo Interterritorial del día siguiente, donde se sientan la ministra y los consejeros del ramo. Sin embargo, finalmente el asunto no se ha abordado en la cita.

El uso del tapabocas en el exterior es una medida cuya utilidad, sobre todo en un momento como este (los contagios continúan cayendo mientras la vacunación avanza más rápido que nunca), ponen en cuestión numerosos estudios científicos. Un trabajo a finales a finales de 2020 analizó 1.245 casos en China y solo encontró uno en el que la transmisión tuvo lugar al aire libre. El organismo encargado de vigilar las enfermedades infecciosas en Irlanda, llamado Health Protection Surveillance Centre, señaló a principios de abril que de los 232.164 casos detectados en el país hasta el momento, el número de contagios en el exterior fue de 262: alrededor del 0,1%.

Pese a la cautela de Sanidad, todo se dirige a que el uso de la mascarilla al aire libre deje de ser obligatoria en verano. Buena parte de las comunidades insisten en que hay que dar el paso, en un debate que abrió Castilla la Mancha. Después, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Madrid o Navarra han respaldado esta posición. Aun así, la aprobación de la medida tendrá que esperar, al menos, una semana.

Respuesta de las autonomías

El secretario de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Agimon, se manifestó ayer partidario de que la mascarilla deje de ser obligatoria en exteriores. El 'conseller' consideró que ha llegado el momento de ir "normalizando" la vida, aunque "sin olvidar que no ha terminado la pandemia". Y este martes Catalunya ha ido más allá y ha pedido que se ponga en la Mesa del Consejo Interterritorial la retirada de las mascarillas en el exterior, según fuentes de la Conselleria de Salut.

Lo mismo ha dicho Baleares, cuyo portavoz del Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, ha insistido este martes en que el territorio podría "asumir" que se retirase la obligación de llevar mascarilla en exteriores, si bien ha apuntado que "un problema es que la situación no es igual en todas las comunidades".

Por su parte, Murcia propondrá este miércoles, durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que el uso de la mascarilla en exteriores no sea obligatorio a partir del mes de julio, según ha hecho saber el presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras. Y Euskadi reclama "prudencia". La consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, ha descartado relajar, "al menos de forma inmediata", aunque es una noticia que todo el mundo está "ansioso de escuchar".

Por último, la Comunidad de Madrid ha defendido este martes que las decisiones sobre el uso de mascarilla en exteriores y la administración de dosis de vacunas contra el covid-19 en otras autonomías en las que no se resida (de cara a este verano) se deberían adoptar por consenso a nivel nacional. "Puesto que la incidencia acumulada están en cifras muy parecidas en todas las Comunidades Autónomas, tendría mucho sentido responder como Sistema Nacional de Salud que somos", ha explicado el consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero.