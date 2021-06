Los grupos del PP, Ciudadanos, Más Madrid y PSOE en el Ayuntamiento de Madrid han guardado este lunes un minuto de silencio en recuerdo de las menores tinerfeñas Anna y Olivia, pero Vox se ha apartado de la pancarta que el resto de ediles ha sostenido frente a la sede del Ayuntamiento, en la plaza de Cibeles.

'¡Basta ya! No a la violencia de género' reza la pancarta que sostienen los ediles del Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos y los partidos de la izquierda, Más Madrid y PSOE, cuando se condena un asesinato machista.

No es el caso de Vox, cuyo portavoz, Javier Ortega Smith, se ha posicionado unos metros apartado "porque la violencia no tiene género, lo hemos explicado hasta la saciedad", ha indicado a los medios.

"La violencia no tiene género, es violencia y la puede ejercer desgraciadamente un hombre contra una mujer, pero también una mujer contra un hombre, también un padre contra sus hijos, o de los hijos contra sus padres o abuelos, por eso creemos que es una falacia decir que la violencia tiene género. Es olvidarse de parte de las víctimas", ha considerado.

El portavoz ha agregado que Vox no se pone detrás de la pancarta porque "queremos reivindicar alto y claro que estamos con todas las víctimas, sean los agresores hombres o mujeres, heteros u homosexuales; todos los españoles tienen derecho a la máxima protección en igualdad de condiciones, y estos reconocimientos tienen que ser para todos".

A una pregunta sobre la posición de Vox de alejarse de la pancarta, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado que Ortega Smith haya acudido, y ha recordado que cuando comenzó la legislatura "no venían al minuto de silencio".

"Posteriormente no tuve ningún problema en mostrar públicamente mi discrepancia con ellos cuando vinieron con otra pancarta, y ahora vienen al minuto de silencio, aunque no se coloquen en la pancarta. Centrémonos, creo en la categoría y no en la anécdota, y creo también es importante que aún discrepando de esa pancarta Vox esté presente en el minuto de silencio", ha apostillado el regidor.

Para Almeida, "por lo que" en Vox "han explicado", "lo que entienden es que aquí hay una suerte de consenso del resto de partidos que ellos no comparten". Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha calificado de "vergonzoso e inhumano venir aquí a montar un numerito y chupar cámara a costa de víctimas de violencia machista".

"Da vergüenza ajena y ética, cero que tanto el portavoz de Vox como su partido deberían replantearse esa posición inhumana de venir aquí a buscar su espacio no apoyando, sino haciendo lo contrario, la peor política partidista contra la mujer", ha añadido Maestre, que ha mostrado su rechazo a la violencia machista y " a los cómplices de esos mensajes negacioncitas que desamparan a las víctimas y que alientan a los agresores".

El portavoz del PSOE, Pepu Hernández, ha lamentado "otro día triste" y que el Ayuntamiento proyecte "una desunión" que, a su juicio, es "lo primero que tendríamos que intentar arreglar". "Estamos viendo otra vez que Vox no está en la pancarta, sigue negando la violencia de género, creo que es una situación insostenible, creo que es insultante para toda la ciudadanía", ha agregado Hernández, quien también ha censurado el "blanqueamiento descarado" de Vox por parte de Almeida.