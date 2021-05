La Comunidad de Madrid consultará a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) acerca de la decisión adoptada este martes por la Comisión de Salud Pública de administrar una segunda dosis de la vacuna de Pfizer a quienes recibieron una primera dosis de AstraZeneca, así como acerca de las implicaciones legales de esta decisión.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero madrileño de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, en una visita a la nueva Unidad de Hospitalización de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital 12 de Octubre.

Ruiz Escudero considera "incomprensible" la decisión adoptada por la Comisión de Salud Pública, que va "en contra de todas las sociedades científicas y en contra del criterio de la Agencia Europea del Medicamento". En su opinión, es "un auténtico disparate" que una decisión de tanto calado se tome a partir de "un estudio que no certifica la seguridad ni la eficacia, por cómo se ha planteado el propio estudio y porque ni por tiempo ni por número de pacientes se pueden sacar conclusiones".

El consejero de Sanidad ha condicionado la decisión que la región adopte sobre la inoculación de la segunda dosis a las personas que recibieron una primera dosis de AstraZeneca a la decisión que tome esta tarde el Consejo Interterritorial de Salud, tras lo que el Gobierno regional consultará a la EMA por "la salud de los madrileños" y por las "implicaciones legales" que puede tener esta decisión.

En este sentido, ha indicado que está consulta está motivada "en principio por la población" y también por "la cobertura de los profesionales", ya que hay que determinar "si nuestras enfermeras pueden administrar una segunda dosis de una vacunación heteróloga, cuando la ficha técnica no lo recoge". El consejero de Sanidad ha vuelto a defender la postura mantenida por la Comunidad de Madrid "desde que se autorizó la vacunación con AstraZeneca, que es hacerlo como recoge la ficha técnica, sin límite de edad y con las dos dosis de AstraZeneca".

En relación con la posibilidad de que aquellas personas menores de 60 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca puedan optar de forma voluntaria por recibir la segunda dosis de la misma vacuna, una opción que la Comisión de Salud Pública dejó ayer en el aire, Ruiz Escudero ha defendido que el Ministerio de Sanidad autorice al menos esta elección "de carácter voluntario".

Ruiz Escudero ha apremiado al Ministerio de Sanidad a tomar una decisión definitiva al respecto, "porque no se puede demorar más la vacunación de esa segunda dosis a las personas que ya tienen esa inmunidad". "Hay que hacer lo que recoge la EMA y las sociedades científicas, y desde luego el Ministerio está a tiempo, tiene hoy un Consejo Interterritorial en el que puede tomar una decisión donde prime la cordura y no el empecinamiento que ha tenido en hacer esto, que no sabemos realmente a qué responde, porque no hay ningún aval científico y es algo que no podemos apoyar de ninguna de las maneras", ha indicado.

Castilla y León se oponen al criterio de Sanidad

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha advertido al Gobierno Central de que si no da "una explicación racional" para completar con Pfizer la pauta iniciada con AstraZeneca en los menores de 60 años, la Junta de Castilla y León suministrará AstraZeneca siguiendo todas las evidencias científicas.

El vicepresidente de la Junta ha manifestado, en declaraciones a los periodistas realizadas en Palencia, que "no hay una explicación científica razonable" para cambiar la pauta y completar con Pfizer la pauta iniciada con AstraZeneca en los menores de 60 años, "como quiere el Gobierno de España".

En su opinión, la evidencia científica es "clara", ya que se suspendió la vacunación con Astrazeneca porque había un problema de seguridad, que eran 7 eventos tromboembólicos por millón, por lo que ahora no se puede decir que es más segura la combinación con un ensayo de 400 personas sin grupo comparativo, que además lo único que dice es "que hay más efectos secundarios con la combinación".

"No se sujeta desde el punto de vista científico, epidemiológico, de salud publica, no entendemos las argumentaciones", ha reiterado. De modo que ha añadido: "No podemos explicar a la población por qué tomamos esta decisión porque nosotros no lo entendemos", ha señalado.

Además Igea ha señalado que esta decisión supone que se van a dejar de poner miles de dosis en una situación en la que ha finalizado el estado de alarma y aún hay una parte muy importante de la población de entre 45 y 60 años que aún ocupa las ucis y tiene riesgos importantes. "Lo que tenemos que hacer es extender la vacunación lo más rápido posible para disminuir la mortalidad", ha afirmado insistiendo en que la obligación del gobierno de Castilla y León es "proteger a la población y tomar las medidas más efectivas para hacerlo".

Por eso ha advertido de que si el Gobierno de España no da esta tarde "una explicación racional", la Junta de Castilla y León tomará la decisión que está avalada por la Agencia Europea del Medicamento, las Sociedades Científicas y por el conjunto de la evidencia científica de la que ahora se dispone. "Si no se nos explican las medidas, tomaremos aquellas que entendemos que protegen mejor a la población, a más población y en el menor tiempo posible", ha advertido.

Además ha confiado en que esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud todas las comunidades autónomas se pongan de acuerdo en la pauta a seguir, afirmando que "nadie va a entender" por qué unas comunidades vacunan con una cosa y otras con otra. En este sentido ha afirmado que Castilla y León va a trabajar en la Interterritorial de esta tarde "para no dar a los españoles un nuevo espectáculo"