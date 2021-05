La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha contestado a la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, que no está "ni para hablar ni para dar lecciones a los demás" cuando "han arruinado a muchísimas familias".

La dirigente madrileña ha contestado así a las declaraciones de Armengol, en las que señalaba que la alta incidencia de casos de coronavirus que registra la Comunidad de Madrid es un "lastre" para la apertura balear al turismo.

Ayuso ha instado a que se pregunte a la presidenta balear "cómo tiene a los comercios, a la hostelería, a la restauración y a las clases medias". "Creo que no está ni para hablar ni para dar lecciones a los demás, han arruinado a muchísimas familias y, desde luego, lo que no puede ser es que si vienen muchos turistas franceses es culpa mía y si no vienen turistas británicos es culpa mía", ha declarado.

A su parecer, lo que sucede es que "este PSOE, que se ha vuelto el más puritano de España", no hace otra cosa más que "insultar" y estigmatizar a Madrid "con las cañas y los toros". "¿Pero qué se piensan que es Madrid? ¿Por qué tantos ciudadanos de todos los rincones vienen a vivir aquí?", ha preguntado.

Para Ayuso, los socialistas no están asumiendo "la derrota electoral " y el PSOE en La Moncloa continúa con su "obsesión irremediable contra Madrid". En este punto, ha recordado que otras autonomías "han llegado a tener unas incidencias muchísimo peores que las de Madrid en la segunda y en la tercera ola".