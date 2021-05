El ritmo de la política española es tan vertiginoso, que para cuanto el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el recurso de Vox contra la inclusión de Pablo Iglesias en la comisión encargada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el exvicepresidente del Gobierno ni siquiera sigue en política. El pleno ha dado la razón al partido de ultraderecha y ha declarado inconstitucional el nombramiento, porque entiende que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no debía haber hecho por decreto-ley, al no reunir el caso las razones de "extraordinaria y urgente necesidad" previsto para utilizar esta vía legislativa.

La sentencia, que se conocerá en su integridad en los próximos días, contará con el voto particular discrepante del magistrado Cándido Conde-Pumpido. La mayoría del pleno, en cambio, considera inconstitucional la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid, por el que se disponía la integración en la comisión del CNI de “los vicepresidentes designados por el presidente del Gobierno”, lo que permitió el nombramiento del entonces vicepresidente Segundo, como miembro.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pedro González-Trevijano, atribuye a ese nombramiento un defecto formal determinante de su inconstitucionalidad, porque se realizó através de la figura jurídica del decreto-ley y se vulneraron los requisitos exigidos por la Constitución para la utilización de este instrumento legislativo; en concreto, el art. 86.1 del texto constitucional señala que solo en “caso de extraordinaria y urgente necesidad” podrá el Gobierno dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes.

La sentencia considera que no concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad, que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento. Y no explicaron la relación entre el nombramiento y la lucha contra el covid en el que se enmarcaba el decreto-ley.

Jurisprudencia

No es la primera vez que el Constitucional se pronuncia contra los decretos-leyes y el pleno se ha remitido a esa jurisprudencia para declarar que el Ejecutivo "no justificó la extraordinaria urgencia de esta medida en el procedimiento de elaboración de la norma; ni la misma guarda coherencia con los motivos generales que determinaron la aprobación del Real Decreto-ley 8/2020" sobre el covid "y que no se discuten".

La sentencia añade que "no resulta posible determinar la conexión de sentido que pudiera existir entre las circunstancias desencadenadas a raíz de la pandemia, y la modificación de la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que propició la integración en la misma del entonces vicepresidente segundo del Gobierno, siendo éstas las razones esenciales que determinan la infracción del mencionado precepto constitucional.