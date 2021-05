El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha tachado este martes de "tomadura de pelo" las negociaciones de ERC y Junts para desencallar la investidura del candidato republicano a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, y ha reiterado que quiere presentarse a un pleno de investidura alternativo.

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, ha asegurado que transmitirá esta petición a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en la próxima ronda de consultas, que ha pedido que sea presencial y no por teléfono. "No es menor que más de dos meses y medio después de las elecciones no haya Govern en Cataluña. Cuidado: están hablando dos partidos que llevan cinco años gobernando juntos y que tenían una mayoría la pasada legislatura", ha subrayado.

Frente a ello, Illa ha reivindicado de nuevo su derecho a "probar" una investidura y ha rechazado unas nuevas elecciones: a su entender, existe una mayoría alternativa al independentismo que considera que hay que explorar una vez constatado, según él, el fracaso de la otra, tras las dos investiduras fallidas de Aragonès. Además, ha dicho que mantiene un diálogo fluido con Aragonès, a quien considera una persona correcta y educada: "Pero desde un punto de vista político, dicho con el máximo respeto, está quedando en una posición muy comprometida".

Elecciones en Madrid

En relación a las elecciones en Madrid de este martes, ha lamentado que se desarrollen en un clima tenso, en sus palabras, y en el que considera que se han escuchado planteamientos poco leales y "muy egoístas" respecto a otras comunidades autónomas y que cree que comparten similitudes con discursos en Cataluña.

Illa da por hecho --ha dicho-- que los partidos de izquierdas formarán gobierno en la Comunidad de Madrid si suman, y ha apostado por desplegar políticas concretas "vetando el paso a la extrema derecha" desde un gobierno autonómico liderado por los socialistas.

Sobre si el resultado del 4M condicionará la hoja de ruta del Gobierno con Cataluña, ha afirmado que aunque es "innegable que toda elección tiene siempre efectos", no cree que afecte al programa del Ejecutivo central ni a su estabilidad. "La mesa de diálogo es un compromiso sólido", que el Gobierno quiere retomar en cuanto haya Govern, mientras que las solicitudes de indulto de los presos del 1-O siguen sus trámites y se resolverán una vez llegue el informe del Tribunal Supremo, ha sostenido Illa; en cuanto a la reforma del delito de sedición, ha apostado por sacarla adelante logrando los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados.

Pandemia

Ante el fin del estado de alarma este domingo, ha dicho que el PSC apoyará las medidas que decrete la Generalitat para hacer frente al covid-19, un asunto con el que "no podrá poner el dedo en la llaga", y ha defendido que la legislación ordinaria da herramientas suficientes para gestionar la etapa actual de la pandemia.

Además, ha recordado que para restringir derechos fundamentales "o hay una autorización por parte del Congreso de los Diputados" o hay un aval judicial, y ha dicho que siempre se puede pedir la declaración de estado de alarma para Cataluña, aunque por ahora no lo ve necesario.