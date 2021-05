Podemos ha admitido este sábado que uno de los detenidos por pegar a policías antidisturbios en el mitin de Vox en la llamada 'plaza roja' de Vallecas es miembro del partido y contratado por el mismo, aunque no es escolta de su líder, Pablo Iglesias, han indicado a Europa Press fuentes del partido.

El candidato de Unidas Podemos y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este sábado, a preguntas de los periodistas durante una manifestación del Día del Trabajador, que todos sus escoltas son miembros del Cuerpo Nacional de Policía y ninguno de ellos han sido detenido.

"Hace más de una semana cuando Abascal rompió un cordón policial y provocó una carga, un miembro de mi partido de Vallecas fue detenido y, por supuesto, no cometió ningún ilícito administrativo ni penal y esto quedará en nada. Que esto salga hoy revela la preocupación que tengan algunos y no es descartable que de hoy hasta el martes salga alguna noticia que me relacione con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy", ha declarado.

Según ha publicado este sábado 'El Confidencial', dos de los encargados de la seguridad de Iglesias se encuentran entre la docena de arrestados por la Policía Nacional como consecuencia de los disturbios ocasionados en esa plaza durante el mitin de Vox en la precampaña electoral. Se trataría de Alberto R.R., nacido en 1977; y Daniel J.J., nacido en 1989.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que se trata de dos arrestados el día 15 de abril, tras analizar detalladamente los investigadores las imágenes de lo ocurrido una semana antes, aunque no pueden indicar si son escoltas del dirigente de Podemos o de personal de ese partido. Están acusados de participar en las agresiones a los antidistubios y también de instigarlas.

Ese día la Policía detuvo a 8 personas, cinco por la mañana y tres por la tarde. Los de la tarde, según indicaron en su momento a Europa Press fuentes policiales, fueron un joven de 22 años sin antecedentes ni afiliación a ningún grupo; un hombre 53 años sin antecedentes y sin afiliación; y un individuo de 32 años sin antecedentes y miembro del grupo radical de aficionados del Rayo Vallecano 'Los Bukaneros'.

Los arrestos de la mañana fueron realizados por agentes de la Brigada de Información en varios pisos de los distritos de Vallecas y Moratalaz. Entre ellos está un joven de 23 años con detenciones previas por lesiones, riña tumultuaria y desórdenes públicos. Otro tiene 22 años y antecedentes por lesiones, abusos sexuales y desórdenes públicos; mientras que hay otro hombre con 34 años fichado por daños y hurto. Alguno de ellos también está vinculado a los Bukaneros o a otros grupúsculos antifascistas, como el Movimiento Antirrepresivo de Madrid.

En los incidentes en torno al mitin de Vox hubo 35 heridos, una veintena de ellos agentes, la mayoría de ellos heridos leves, entre los que se encontraba un subinspector de Policía. Nueve fueron trasladaron por sus propios medios a centros hospitalarios para control radiológico, aunque todos fueron dados de alta a las pocas horas. Entre ellos, el diputado de Vox por Guadalajara Ángel López, que resultó herido por una pedrada en la mano.