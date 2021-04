El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha afirmado esta noche que la derecha "está más movilizada" en Madrid ante las elecciones autonómicas madrileñas del 4 de mayo. "Hay una enorme polarización en la sociedad española. El votante conservador está más movilizado que el de izquierdas", ha afirmado Tezanos durante una entrevista en "La noche en 24 horas", de TVE, según recoge en su web.

Tras afirmar que el PP es el partido que mantiene más "la lealtad de sus votantes", se da la paradoja de que los márgenes son muy pequeños en los posibles resultados de estas elecciones autonómicas, que pueden llevar a un empate entre el bloque de derechas y el de izquierda, tal y como ha puesto de manifiesto la encuesta del CIS.

No obstante, el presidente del CIS ha asegurado que un repunte de la pandemia puede afectar al resultado porque una de las actuales prioridades de los votantes es atender la pandemia y la vacunación "Casi la mitad de los españoles dicen que cambian su voto según les convenga", ha añadido.

En cuanto a las críticas recibidas sobre un posible error en la estimación de los resultados de este sondeo, en el sentido de que el reparto de escaños proyectado no coincide con el porcentaje de estimación de votos que calcula el CIS, Tezanos ha negado que se trate de una equivocación y ha defendido la labor de la institución. "Me produce satisfacción que me digan que doy menos votos a la izquierda de lo que podría obtener. Yo saco los datos que salen, aunque a veces no me gustan", ha asegurado. También ha afirmado que le critican "unas veces por una cosa y otras por lo contrario".

El CIS concede una holgada victoria al PP de Isabel Díaz Ayuso, que duplicaría sus escaños, en las elecciones del próximo 4 de mayo, aunque tendría que echar muchas cuentas para gobernar ante un virtual empate técnico entre los bloques de izquierda y derecha y con Ciudadanos y Vox en la cuerda floja.

La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborada entre el 19 y 28 de marzo, deja fuera de la Asamblea a Cs, aunque por escaso margen, y arroja un empate a 68 escaños entre el bloque de la derecha, con PP y Vox, y de la izquierda, con PSOE, Más Madrid y Podemos, cuando la mayoría absoluta se sitúa en 69 diputados.