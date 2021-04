La portavoz de JxCat en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado que su partido sigue intentando llegar a un pacto con ERC para alcanzar un acuerdo de Gobierno en Cataluña: "Queremos un acuerdo y seguimos queriendo un acuerdo", ha subrayado ante las dificultades que están teniendo las dos partes.

Miembro de la comisión negociadora de JxCat, Nogueras ha subrayado que ellos ya han dejado claro que "no se va a especular con nuevas elecciones" porque no lo han hecho nunca y no lo harán, ha señalado ante el riesgo de una repetición electoral.

No ha querido entrar en los motivos por los que su formación ha apartado a Jaume Alonso-Cuevillas como secretario segundo de la cámara catalana y se ha limitado a decir en una rueda de prensa en el Congreso que tanto su partido como la presidenta del Parlament, Laura Borràs, han dado ya las explicaciones que tenían que dar.

Nogueras ha insistido en que seguirán en la mesa de negociación y lo hacen con ánimo "positivo y optimista".

Sobre la revocación del tercer grado que la Generalitat concedió en enero a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a la exconsellera Dolors Bassa, la portavoz parlamentaria ha señalado que "siempre te esperas lo peor, que quizá no llegue y siempre acaba llegando". Ha repetido que hay dirigentes encarcelados "por poner urnas y permitir el debate" y deberían estar fuera de la cárcel desde el primer día, como el resto de condenados por el procès.