Cs aún mantiene como afiliado a Cantó mientras hace campaña por el PP

Este miércoles se cumplirá una semana desde el que PP anunció la incorporación de Toni Cantó a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso para los comicios a la Asamblea de Madrid, el 4 de mayo. Desde ese día, el exsíndic en las Cortes se ha dedicado oficialmente a pedir el voto para la formación de la gaviota sin que los de Arrimadas, hasta el momento, hayan reaccionado con hechos contundentes. Según ha trascendido, la Ejecutiva permanente del partido naranja le abrirá un expediente de expulsión, en cumplimiento de los Estatutos, pero hasta este lunes no lo había hecho.

El portazo de Toni Cantó al que había sido su partido desde 2015 no ha ido acompañado de la renuncia al carné naranja. Fue el 15 de marzo cuando rompió públicamente con Arrimadas tras la fallida moción de censura en Murcia que acabó motivando que Cs perdiera dos gobiernos autonómicos en los que se mantenía en coalición: el de López Miras y, de rebote, el de Díaz Ayuso. Cantó exigió entonces dimisiones en el cuartel general de Arrimadas, disparando la presión sobre la lideresa. No lo consiguió y decidió abandonar todos sus cargos institucionales y orgánicos. El intérprete se marchó, pero se llevó consigo el carné del partido, al que no ha renunciado en ningún momento, al menos públicamente. Todo ello mientras apoya activamente a Ayuso frente a Edmundo Bal, que técnicamente sigue siendo su compañero de partido.

El polémico encaje de Cantó como número 5 de la lista de Ayuso no es la única controversia valenciana que se ha colado en los comicios madrileños. Hay más. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tuvo que salir este lunes a defenderse de los envites de Ayuso, que afirma que Pedro Sánchez está enviando más fondos a la Comunidad que a Madrid por una cuestión de afinidad partidista y eso es algo que, dice, discrimina a los madrileños. A ese respecto, Puig aseveró que el Ejecutivo central está actuando en el reparto de ayudas como tiene que actuar un gobierno, "atendiendo el interés general y poniendo los criterios que tienen que ver con la equidad y la igualdad". A su juicio, "todo el mundo sabe" que la Comunidad es "la peor financiada de España" y que Madrid "tiene un efecto positivo de capitalidad y al mismo tiempo ejerce el dumping fiscal", pero señaló que no quiere "confrontar con ninguna comunidad autónoma".

Para Puig, "el Gobierno de España, en las ultimas decisiones, lo que hace es actuar de la manera que ha de actuar un gobierno, atendiendo el interés general y poniendo los criterios que tienen que ver con la equidad y la igualdad".

Afirmó que no continuará "la derivada de una campaña electoral" que no corresponde a la Comunidad y que, en su opinión, "evidencia que cuando no hay argumentos se utiliza la descalificación". Puig aseguró que Madrid tiene todo su respeto, pero defendió la necesidad de ir "a una reestructuración de España en la que todos los españoles sean completamente iguales a la hora del reparto de fondos y a la hora de las oportunidades". A su juicio, "el efecto capitalidad no puede estar castigando permanentemente a la otras comunidades".

Los naranja redistribuyen el poder en las Cortes

El grupo parlamentario de Ciudadano (Cs) en las Cortes Valencianas ha comenzado a armar el puzzle de su próxima etapa, la posterior a la salida de Toni Cantó. Con el acuerdo de elección de la síndica, Ruth Merino, los diputados pactaron debatir el encaje de un reparto de cargos institucionales que poco a poco se empieza a definir. La nueva portavoz parlamentaria informó ayer a la Mesa de la Cámara de que en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Rosa Menor se mantendrá como portavoz mientras que Patricia García entra como vocal, en sustitución de Mercedes Ventura, aunque ese cargo lo estaba ocupando en los últimos meses Carlos Gracia por la baja de maternidad de Ventura.

En la Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transporte, Jesús Salmerón entra como portavoz en sustitución de Mamen Peris, que pasa a ser vocal. En la Comisión de Política Local y Empleo, entra Cristina Gabarda como portavoz y Patricia García como vocal, en sustitución de María Quiles y Toni Wooward, según los escritos rubricados por la síndica.

El nuevo equilibro de fuerzas con la designación de cargos institucionales, lo que lleva aparejado una variación en los emolumentos que perciben en las Cortes, está tratando de poner fin a los enfrentamientos que hasta ahora existían en el seno del grupo parlamentario entre el sector que apoyaba a Cantó y el contrario, buena parte del cual está ligado al senador Emilio Argüeso, al que se ha abierto un expediente de expulsión y ha pasado voluntariamente al grupo mixto en la Cámara Alta.

Fuentes del partido precisaron ayer que todavía está por definir la elección del nuevo coordinador territorial de la formación, si bien esa es una decisión que, probablemente, no se tomará hasta después de Semana Santa, y siempre en consonancia con la cúpula de Arrimadas.