El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ve a su homólogo socialista, Ángel Gabilondo, en un 'pack' con el vicepresidente segundo y cabeza de la lista de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, mientras que ha asegurado que a la hora de apoyar un hipotético Gobierno del PP se pondría como requisito sobre la mesa las "políticas naranjas".

Según ha explicado, desde Cs llevan "mucho tiempo" en la Comunidad con un "Gobierno de éxito" junto a los 'populares' y ha explicado que durante ese tiempo se ha avanzado "mucho" en materias como la transparencia, el deporte, los transportes o la ciencia.

"Teníamos 1.000 millones de euros que iban a beneficiar a más de 41.000 empresas y apoyar puestos de trabajo, que es lo que importa y loq ue pondremos encima de la mesa, políticas útiles", ha explciado Bal, quien ha cargado contra el adelanto electoral de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien dejó "muchas cosas en el tintero" con su "precipitación".

En el otro lado del espectro político, ha pedido a Gabilondo que "no engañe", ya que cree que acabará pactando con Iglesias "igual que se hizo en el Gobierno de España". "Va en un pack con Podemos y Más Podemos. Que no nos diga otra cosa", ha lanzado.

Villacís reclama a Montero que censure el escrache

Por su parte, La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reclamado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que condene el "ataque" que recibió hace dos años en la campaña electoral por parte, cuando estaba embarazada de nueve meses, por parte de "una persona que está en la lista de Podemos", encabezada por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

"Un señor que se queja de los escraches que pasan en su casa, que yo he condenado, lleva a una acosadora de embarazadas en sus filas. Irene Montero, la ministra que nos defiende a todas las mujeres, tiene que condenar el escrache o renunciar a la mitad del presupuesto del Ministerio de Igualdad, porque solo está dispuesta a defender a las mujeres de izquierdas", ha lanzado Villacís a los periodistas durante una visita a una caseta informativa de Cs junto al candidato de partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal.

En este sentido, ha continuado asegurando que "fuera de los tópicos están las realidades e Iglesias tiene a una agresora en sus filas", al ser preguntada por las declaraciones del candidato socialista, Ángel Gabilondo, que ha pedido salir a votar para evitar "un Gobierno de la foto de Colón".

"Me gustaría preguntarle al PSOE que habla de fotos de Colón, por qué va a pactar con alguien que acosa a embarazadas en sus filas. ¿Eso le parece bien a Gabilondo?", ha insistido Villacís, quien da por hecho que el candidato del PSOE no cumplirá su palabras e no pactar con Iglesias tras el 4M.

En otro sentido, ha definido a Bal como alternativa frente a la política de la región, que "parece un programa de entretenimiento" y una campaña electoral "anacrónica". Villacís ha lamentado que durante la precampaña se esté viendo a "actores que se llenan de palabras gruesas e insultos al contrario" y que "recuperan conceptos que son totalmente trasnochados y que no representan al Madrid de 2021".