Jaime Íñiguez Andrade: "Aznar dice que habría dimitido si hubiese salido mal la recuperación del islote de Perejil"

¿Cuál es el objetivo de este libro?

Realmente son dos. En primer lugar es un homenaje a los boinas verdes, al boina verde del principio, el que inició en los años 60 el mito de las unidades bien instruidas, duras e innovadoras, y al actual, ya profesional. Los primeros eran unos pioneros, con un gran interés y entusiasmo, pero con pocos medios. Los actuales no solo han mantenido el prestigio, sino que incluso lo han incrementado. El primer objetivo es ese homenaje al boina de verde de ayer y de hoy y el segundo es cubrir un vacío, ya que no se sabía lo que las unidades de operaciones especiales han hecho. Muchas veces ni siquiera entre nosotros mismos sabemos lo que han hecho nuestros veteranos o los de al lado y he intentado recopilar en un libro todo lo que se ha hecho de interés.

¿Incluye acciones hasta ahora desconocidas por la sociedad?

Sí, claro. Hay un poco de morbo sobre el tema de las acciones que no se pueden decir, pero realmente hay muy pocas y lógicamente no están contadas. Son la minoría.

¿Cuáles destacaría?

Es muy difícil, es como decir qué hijo prefieres. Hay dos o tres, como la recuperación de Perejil, que visto después parecía muy fácil, pero había que estar allí. Leyendo el libro se ven las dificultades que había, el riesgo que se corría, sobre todo que no se sabía lo que iba a hacer el rey de Marruecos. Esta acción demuestra la audacia del que planeó la recuperación de la isla.

¿Incluye algún detalle novedoso de la recuperación del islote de Perejil?

De la operación en sí no, porque está todo contado. Sí que intento contar de Perejil todo lo que pasó antes, todas las conversaciones, entrevistas con los actores de lo que pasó hasta que el presidente Aznar, con el que también me entrevisté, dio la orden de lanzar la operación.

¿Aparece en el libro el testimonio de Aznar?

Sí. Dice una frase que la tengo contemplada en el libro y es que afirma que si hubiese salido mal habría dimitido. Era el riesgo que estaba dispuesto a asumir si salía la cosa mal.

"Las unidades de operaciones especiales ayudaron en la lucha contra ETA impermeabilizando la frontera con Francia"

¿Alguna acción destacada más?

Hay muchas, en Afganistán hay muchísimas, como cuando se recuperó un cadáver de un afgano que habían matado los talibán para que pudiera ser enterrado por el rito musulmán en tiempo, porque era ramadán. Los españoles se arriesgaron para recoger el cadáver, lo que indica el grado de compromiso que tenían con los afganos amigos. O cuando un miembro del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas se quedó aislado en una azotea y gracias a su perseverancia cambiaron las tornas del combate. Por supuesto la acción de recuperación de Evelyne Colombo, una mujer francesa secuestrada en el océano Índico. Es que hay tantas que me es difícil. Todas tienen su peculiaridad y en el libro intento contar todas y qué conclusión saco de cada una.

¿Cuál considera la más arriesgada?

La verdad es que son muchas. En Afganistán hubo bastantes y en algunas estuvieron durante horas combatiendo en condiciones de minoría y con una eficacia y una sangre fría y adiestramiento impresionantes. El rescate de Evelyne Colombo también fue muy arriesgado.

¿También colaboraron las unidades de operaciones especiales en la lucha contra ETA?

Es una lucha indirecta, porque es evidente que el peso principal lo llevaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero sí se colaboró con ellos varias veces, sobre todo impermeabilizando la frontera, tanto de 1974 a 1976 como luego más tarde, de 1981 a 1982.

Labores de vigilancia...

Sí. Intentar frenar lo que se llama el aparato de mugas, todo el tránsito que había de etarras y de materiales entre Francia y España por la frontera navarra, principalmente.

"En Afganistán combatieron durante horas en condiciones de minoría y con una eficacia y sangre fría impresionantes"

En el libro recoge la colaboración de las unidades de operaciones especiales con el CNI.

Esas son las operaciones que no se pueden contar. Pero bueno, ese capítulo tiene el visto bueno del CNI y es lo que menos se puede contar. Sí que cuento un poco lo que se hace con el Centro, lo que se ha hecho y lo que se puede hacer.

¿Prestar seguridad a los agentes del CNI?

Bueno, es mejorar su capacidad de supervivencia y tener algunos planes de contingencia. En fin, estar a su servicio, porque el Centro se merece que se le apoye en las misiones que hace fuera de España.

La muerte y el sentimiento de los boinas verdes también figuran en su relato...

Sí. Es una de las cosas que más me ha impresionado de las entrevistas. En combates a bocajarro, el observador de los tiradores de precisión que ha visto por los prismáticos cómo alguien moría por las instrucciones que le ha dado o por la acción de fuego del propio tirador en el caso de los combates a corta distancia. Ahí no hay arrepentimiento, no lo puede haber. Todos no, pero muchos dicen "mi general, yo soy cristiano y sé que he matado a una persona. No estoy arrepentido, es lo que tenía que hacer, pero no cabe duda que es un paso por el que tengo que pasar". Y a algunos les ha costado más que a otros superarlo.

¿Hay argumentos para hacer una película con las acciones de las unidades de operaciones especiales españolas?

Muchísimos. Aquí se puede coger para hacer una serie, una miniserie o una película. Con el rescate de Evelyne Colombo se puede hacer una película casi más espectacular que la de Tom Hanks sobre el rescate del capitán Philips tras ser secuestrado por un grupo de piratas. Hay argumentos de sobra.