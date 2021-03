La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha garantizado este lunes que, tras su inminente ronda de consultas con los líderes parlamentarios catalanes, convocará el debate de investidura para este viernes 26 de marzo y propondrá el candidato con más posibilidades de ser investido president.

Así lo ha explicado en declaraciones a TV3, descartando pues la posibilidad de no convocar el pleno de investidura dentro del plazo límite que marca el reglamento del Parlament si no hay ningún candidato que tenga asegurado los votos suficientes para ser investido presidente de la Generalitat.

Borràs ha evitado confirmar que el candidato que propondrá será Pere Aragonès -que tiene la investidura al alcance de su mano tras el anuncio del domingo de un preacuerdo entre ERC y la CUP, a la espera de que las negociaciones con JxCat también avancen-, aunque ya ha dado a entender que no podrá serlo el socialista Salvador Illa: "No basta con querer ser candidato, debes tener una posibilidad plausible de ser investido", ha afirmado. "El candidato que tenga más posibilidades de ser investido será el candidato que yo propondré, pero es preceptivo que escuche a todos los grupos y sería una falta de respeto no hacerlo", ha argumentado.

Este lunes, el equipo de Borràs ya está enviando a los grupos parlamentarios las cartas de convocatoria de las reuniones para explorar qué candidato cuenta "con más posibilidades". Y a partir de este martes, ha añadido, Borràs empezará a reunirse con los líderes parlamentarios catalanes, empezando por los grupos con menos escaños.

Aragonès, el aspirante de ERC, tiene casi en el bolsillo el aval de la CUP -cuyas asambleas deberán ratificar este próximo miércoles el preacuerdo anunciado- y en los próximos días tratará de atar también el apoyo de JxCat, aunque la negociación con el partido que preside Carles Puigdemont podría alargarse hasta el último día.