Tal como llevan días reclamado los médicos y otras voces expertas, Sanidad está revisando su estrategia de vacunación con AstraZeneca y ampliará el tope de 55 años que tiene establecido para su inoculación. Lo ha anunciado este viernes el secretario de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, en el programa de TV-3 'Els matins'. "Hoy o mañana se romperá ese tope" de edad, ha concretado, a la par que se ha mostrado partidario de ponerla desde los 18 años en adelante. "Nuestra opinión es a todas las edades", como ha aprobado la Agencia Europa del Medicamento (EMA), ha dicho. No obstante, la previsión es que al igual que en otros países, en España esta vacuna que se retomará el miércoles vaya destinada a la población hasta 65 años.

En ese mismo contexto, Argimon ha reconocido que el examen de la EMA a la vacuna tras los casos detectados de trombos puede haber hecho perder la confianza en la ciudadanía, por lo que se ha mostrado partidario de una campaña para romper ese posible recelo. "Es un tema que me preocupa. Yo me vacunaría. Si abrimos el tope por encima de 55 yo entraría en el grupo y me vacunaré. No lo haré en directo, pero si es necesario haré 'un Palomares', ha ironizado en alusión al baño de hace cinco décadas del entonces ministro Fraga en el Mediterráneo tras un accidente nuclear.

El pasaporte sanitario

También se ha referido al pasaporte sanitario que Europa presentó este miércoles. Argimon ha apelado a la Unión Europa a tomar una decisión común para determinar si una única dosis puede hacer que se considere vacunada a una persona. "Con una dosis, pasadas tres semanas, la protección es elevada" ha asegurado.

Una de las preocupaciones inmediatas de los responsables de Salut es este fin de semana, el primero en dos meses con apertura comercial no esencial en sábado y con salidas fuera de la comarca. "Nos estamos jugando las próximas semanas", ha asegurado, aunque se ha mostrado partidario, como otras veces, de dar aire. "Necesitamos aire. Desde un punto de vista emocional y económico, pero lo hemos de hacer con responsabilidad", ha insistido, a la par que ha abogado por continuar con las mismas medidas en Semana Santa "sin dar un paso atrás". No obstante ha sido crítico con lo que considera un agravio, el hecho de que la restauración de los centros comerciales no puedan abrir, una medida que ha considerado "discriminatoria".

La restauración

El sector de la restauración de los centros comerciales ha denunciado reiteradamente que muchos negocios están "al límite" y han pedido poder reabrir con urgencia el próximo lunes, día 22, al considerar que su situación representa un agravio comparativo respecto al resto del sector.

Estos establecimientos, que llevan cinco meses sin poder abrir por orden del Procicat, son unos 500 bares y restaurantes situados en el interior de centros comerciales que dan trabajo a unas 12.000 personas, según hacen hincapié fuentes del sector.