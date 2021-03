El exgerente del PP Cristóbal Páez ha atribuido toda la responsabilidad económica en el partido al extesorero Luis Bárcenas, que era "quien decidía lo que se pagaba, cuándo y cómo", y se ha desmarcado ante el tribunal que le juzga de sus famosos "papeles" porque "ni lo sabía ni lo quería saber".

A Bárcenas lo ha definido como alguien "muy reservado" y "posesivo" en los asuntos económicos, con quien acabó teniendo un fuerte desencuentro en el que el extesorero llegó a tirarle un mechero cuando cuestionó ante el expresidente Mariano Rajoy que siguiese trabajando pese a haber cesado de sus cargos: "Me lanzó un mechero que pude esquivar".

Con una petición fiscal de 18 meses de prisión, Páez se ha sentado este miércoles en el banquillo para declarar ante la Audiencia Nacional en el juicio por el supuesto pago de la reforma de la sede del PP, en la madrileña calle Génova, con dinero de la presunta caja B. Durante su interrogatorio, se ha desvinculado de cualquier responsabilidad económica -"yo no estaba en el tema económico", ha subrayado-; se encargaba Bárcenas, que era quien decidía sobre el pago de las obras de la sede y que nunca, ha señalado, le dijo que parte se pagarían en b.

Sobre "los papeles esos", en referencia a la supuesta contabilidad paralela que registraba el extesorero, Páez ha afirmado que "no los había visto nunca", aunque ha añadido: "Si había una cantidad en efectivo y tal lo suponía pero yo me hago cargo de lo que hacen mis subordinados, pero de lo que hacen mis superiores no".

También ha relatado que cuando estalló el caso Gürtel, en 2009, Bárcenas lo citó en su despacho para que le guardase "una cosa" que no quería que estuviese "al alcance de nadie" y le enseñó un sobre con "contratos" y "facturas" de gente de la que no le sonaba "ni siquiera" el nombre. Páez ha dicho desconocer si era la famosa contabilidad extracontable que guardaba Bárcenas -"lo que vulgarmente se conoce como los papeles de Barcenas no lo vi y no se si estarían o no", ha dicho-, y ha insistido en que él no quería prestar atención por "miedo" a que le comprometiese. "Ni lo sabía ni lo quería saber porque no quería estar comprometido", ha asegurado Páez sobre esos documentos que, según le dijo Bárcenas, iban hasta el año 1996, y "lo posterior se lo dejó a otro".

Páez, que trabajó en el PP desde 2004 hasta 2010, primero como adjunto y luego como gerente, ha admitido haber recibido sendos sobres de 6.000 euros en 2007 y 2008 de la mano de Bárcenas y su antecesor en la Tesorería, el ya fallecido Álvaro Lapuerta. Sucedió tras solicitar un aumento de sueldo y, aunque él quería que esa retribución se reflejase en nómina, la aceptó "molesto" porque lo había ganado "honradamente" y se lo habían "prometido". Por eso no se sintió avergonzado porque vergüenza, ha dicho, "tenían que sentir ellos".

El exgerente, cuyo contagio por COVID-19 hace unas semanas motivó el aplazamiento del juicio, ha comenzado su declaración relatando el mal ambiente que había en el partido cuando llegó en 2004, una situación que volvió a vivir más tarde en primera persona cuando Bárcenas cesó de todos sus cargos, pero siguió trabajando en la sede. Como "no concebía" dicha situación, Páez habló con la entonces secretaria general María Dolores de Cospedal, su antecesor Ángel Acebes y con el expresidente Mariano Rajoy, quien le indicó que reportase con la primera, de modo que él se sintió en una "guerra cruzada" entre ella y Bárcenas.

Según su versión, el extesorero, "furioso" al saber que había hablado con Rajoy, ordenó a Gerencia que no le informasen de nada y le citó en su despacho una tarde. "Se puso muy violento, me lanzó un mechero que lo pude esquivar. Le dije 'no quiero que me trates así'. Me amenazó, me dijo: 'estás muerto, estás acabado'", ha relatado. Aquel episodio, por el que Bárcenas le pidió al rato una disculpa a su juicio "forzada", acabó en una reunión con Rajoy en la que el expresidente le pidió que se pusiesen de acuerdo y, ante más discrepancias, acabó diciendo que no le "complicasen la vida".

Así lo ha explicado Páez, quien acabó pactando una indemnización con Cospedal pese a su promesa de que se quedaría como gerente mientras ella fuese secretaria general, y después de que Rajoy le anunciase que quería hacer cambios en el partido. Aunque le invitó a quedarse con el mismo sueldo y despacho, ha afirmado, él se negó porque "no quería ser una momia".

En cuanto a la reforma de la sede, si el martes los socios de la empresa que hizo la obra desmintieron a Bárcenas cuando dijo que él y Lapuerta se reunieron con uno de ellos para ofrecerle pagar una parte en negro, este miércoles Páez ha negado tener constancia de ese encuentro y ha dudado de que asistiese Álvaro Lapuerta porque "era un hombre que tenía un grado de demencia importante". Tampoco tuvo constancia de dicha reunión la arquitecta Laura Montero, a quien no acusa ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, y que ha declarado que su jefe, Gonzalo Urquijo, no le explica normalmente con quién se reúne.

Tras dejar claro que no tenía ninguna competencia económica y que únicamente se encargó de temas técnicos, ha lamentado: "Resulta que es un juicio por problemas económicos de una empresa en la que trabajé y en la que no tenía responsabilidad económica ni financiera".