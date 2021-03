La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que no cerrará perimetralmente la región durante el puente de San José y Semana Santa "si legalmente" no les obligan.

"No nos ha ido mejor cuando lo hemos hecho", ha subrayado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press. Según ha expuesto, egoístamente desde el punto de vista económico cree que este cierre le vendría bien a Madrid porque la gente consumiría en la región, pero defiende que los ciudadanos también tienen "segundas viviendas".

A su parecer, "el virus no mejora por hacer esos cierres" perimetrales. "No hay ni un solo informe que indique eso. Sí tenemos el ejemplo del puente de la Constitución y de noviembre, donde sí subió el contagio. Cerrar no aporta mucho", ha manifestado.

La dirigente madrileña ha asegurado que ella respeta que los demás presidentes autonómicos lo quieran hacer, porque entiende que ante una situación como la actual "cada uno hace lo que puede con lo que tiene", pero ha defendido que "Madrid ha llevado un camino diferente" y les ha funcionado. Su hoja de ruta consiste en "ir contra el virus y no contra la libertad y la movilidad de los ciudadanos"