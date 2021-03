Las hermanas del rey Felipe VI, las infantas Elena y Cristina, han explicado por qué se han vacunado contra el covid-19 en los Emiratos Árabes Unidos, país en el que su padre, Juan Carlos I, vive desde el pasado mes de agosto. En un texto enviado a los medios de comunicación, Elena asegura que tanto su hermana como ella recibieron el antídoto "con el objeto de tener un pasaporte sanitario" que les permitiera "hacerlo regularmente".

"Se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos. De no ser por esta circunstancia habríamos accedido al turno de vacunación en España, cuando nos hubiera correspondido", añade la nota. Las infantas se han animado a dar esta explicación "ante las informaciones publicadas en la prensa".

Este martes por la noche, tras una noticia de 'El Confidencial', se supo que ambas habían sido vacunadas en los viajes que habían realizado el pasado mes de enero. La información ha levantado una ola de críticas. Entre otros han censurado este gesto el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta.

Emiratos Árabes Unidos es el segundo país del mundo que más rápido está vacunando a su población. Hace unas semanas, las autoridades exigían una cuarentena de 10 días a todos los visitantes que no hubieran recibido la inyección. Solo se libraban de ella los vacunados. Pero hace unos días las restricciones se han endurecido y, en estos momentos, se exige cuarentena a todos, así que las infantas no lo tendrán tan fácil como pensaban.

La Zarzuela no ha hecho ningún comentario sobre este comunicado. La Casa del Rey se agarra a que las hermanas son "familia del Rey", pero no son "familia real", para evitar dar explicaciones sobre sus acciones. "No es responsable de los actos de sus hermanas", afirmaron anoche fuentes oficiales.

La agencia Europa Press ha informado de que Elena ha acudido este mediodía en su vehículo al palacio de la Zarzuela un día después de que saltara la polémica.