El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la compra de 17 millones de dosis adicionales de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Moderna, según ha informado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Esta adquisición se enmarca en un nuevo proceso de negociación de la Unión Europea que tiene como objetivo ampliar el número de dosis disponibles para avanzar en la estrategia europea conjunta de vacunas frente al COVID-19.

En concreto, Europa ha comprado 150 millones de dosis de la vacuna de Moderna, las cuales se entregarán a los países en los dos últimos trimestres del año. Además, en el acuerdo se contempla la posibilidad de optar a otros 150 millones de dosis adicionales.

De las primeras 150 millones de dosis, a España le corresponden 17 millones de vacunas, de las cuales 5,7 llegarán en el tercer trimestre y 11,3 en el cuarto trimestre. Esto se suma a los 16 millones de dosis que ha recibido España tras la compra realizada por Europa el pasado mes de noviembre.

"Esta compra permitirá a las comunidades autónomas seguir cumpliendo con el calendario vacunal, algo que es muy importante para combatir al virus y volver a la normalidad", ha apostillado la también ministra de Hacienda, para reiterar que el Gobierno mantiene el objetivo de que en verano el 70 por ciento de la población esté vacunada.

En España se han administrado hasta este lunes 3.829.465 dosis de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, el 84,9 por ciento de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a 4.508.845 unidades.

Finalmente, Montero ha anunciado que el Conejo de Ministros ha aprobado también la contratación, por el procedimiento de emergencia, del servicio de almacén y distribución de la vacuna de AstraZeneca por importe de un millón de euros.

"Esto es una contratación imprescindible para que los medicamentos puedan llegar con calidad y eficacia a los puntos de reparto", ha aseverado, para recordar que el Gobierno ha invertido casi 1.900 millones de euros en las diferentes vacunas contra el Covid-19. "Seguiremos adquiriendo las dosis que se pongan a nuestra disposición para cumplir con los objetivos de vacunación que entre todos nos hemos marcado", ha zanjado.

Montero destaca la seguridad de las vacunas

Por otro lado, la ministra ha destacado la "seguridad" que están demostrando las vacunas disponibles contra el coronavirus, si bien ha solicitado no relajar las medidas de prevención de contagios hasta que no haya una inmunidad suficiente en España.

"Si somos capaces de mantener estas medidas, seremos capaces de frenar los casos y, por tanto, los fallecimientos. El Gobierno es consciente del hartazgo y cansancio de la sociedad española porque son muchos meses, pero la esperanza es que cada día vamos conociendo más y mejores noticias sobre las vacunas, el único instrumento terapéutico disponible hasta el momento", ha detallado.

En este sentido, la portavoz del Gobierno ha insistido en que España es uno de los países que "más ha avanzado" en materia de vacunación frente al coronavirus, gracias al esfuerzo realizado por las comunidades autónomas, en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

"Ya hay más personas vacunadas con la primera dosis que personas contagiadas. Esto plantea un antes y un después porque es de esperar que estas cifras vayan incrementándose", ha señalado, para recordar que los estudios están evidenciando que las vacunas están reduciendo los ingresos hospitalarios y aumentando la capacidad de frenar el avance de la enfermedad.

Finalmente, Montero ha advertido de que, a pesar de la buena evolución de la vacunación del coronavirus, hasta que no haya un número suficiente de personas vacunadas no se pueden relajar las medidas, "ni dejar grietas" por las que el virus se pueda colar. "Hay que extremar las precauciones, no podemos relajarnos", ha zanjado.