El PSOE ha asegurado que el PP no acuerda renovar los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque tiene "complejo de inferioridad ante Vox" y "complejo ante la corrupción".

"Tiene un complejo de inferioridad ante Vox. Cada vez que el PP se aproxima al acuerdo, al Pacto de Estado, a fortalecer la democracia, Vox aprieta", ha afirmado este domingo el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE y vicepresidente Primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en declaraciones a los medios en Sevilla.

Precisamente, el socialista ha hecho referencia a las "rupturas de pactos de gobierno con el PP" anunciadas por Vox en Andalucía. "Cada vez que Vox aprieta el PP se aflige y se afloja. Afloja todos los canales y todas las condiciones necesarias para hacer posibles los pactos fundamentales para todo lo que tiene que ver con los acuerdos de los órganos constitucionales", ha señalado.

Para el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, hay un segundo elemento que hace que el PP "afloje", que es "su complejo ante la corrupción". En este sentido, ha subrayado que el PP no puede vetar a un juez independiente "simplemente porque ante las evidencias y ante las pruebas clarísimas condenaron en su día al PP por corrupción".

"No puede hacerlo, porque eso tira por tierra todo el discurso de Pablo Casado de que no tiene nada que ver con el pasado y que ya han superado aquella otra etapa", ha manifestado Gómez de Celis, quien ha advertido de que si el PP "sigue por la senda de la no confrontación y el no acuerdo" pueden llegar "a la casi desaparición", algo que, en sus palabras, "es una mala noticia para España y para la democracia".